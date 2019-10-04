Vórtice Ciclônico no mar muda o tempo no Espírito Santo

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 06:51
- Atualizado há 6 anos
A presença de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o mar, entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, estimula a formação de áreas de instabilidade sobre o Espírito Santo.
Segundo o Climatempo, nesta sexta-feira (04) a região de São Mateus fica com tempo muito instável e pode chover com moderada a forte intensidade. Em Vitória e nas demais regiões capixabas, o dia terá muitas nuvens, aberturas de sol e chuva a qualquer hora, mas sem chuva intensa.
No sábado, as áreas de instabilidade enfraquecem. Todo o estado tem maiores períodos com sol a partir da tarde e só há previsão de chuva para a região de São Mateus.
Para o domingo, a previsão é de sol forte e aumento do calor. O VCAN se afasta, o que permite a diminuição da nebulosidade.
