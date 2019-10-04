Clima

Vórtice Ciclônico no mar muda o tempo no Espírito Santo

Segundo o Climatempo, nesta sexta-feira (04) a região de São Mateus, no Norte do Estado, fica com tempo muito instável e pode chover com moderada a forte intensidade

Vórtice Ciclônico estimula formação de áreas de instabilidade sobre o Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

A presença de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) sobre o mar, entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, estimula a formação de áreas de instabilidade sobre o Espírito Santo.

Segundo o Climatempo, nesta sexta-feira (04) a região de São Mateus fica com tempo muito instável e pode chover com moderada a forte intensidade. Em Vitória e nas demais regiões capixabas, o dia terá muitas nuvens, aberturas de sol e chuva a qualquer hora, mas sem chuva intensa.

No sábado, as áreas de instabilidade enfraquecem. Todo o estado tem maiores períodos com sol a partir da tarde e só há previsão de chuva para a região de São Mateus.

Para o domingo, a previsão é de sol forte e aumento do calor. O VCAN se afasta, o que permite a diminuição da nebulosidade.

