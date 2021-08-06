Vem chuva por aí? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

O fim de semana deve ser de chuva de norte a sul do Espírito Santo. Não deve chover forte, mas o tempo vai ficar instável com previsão de chuvas esparsas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. As temperaturas seguem amenas.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado (7) a temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada será fria pelo Estado. O vento acelera no litoral capixaba e há um aumento da agitação marítima. O sol deve aparecer entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos.
Na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros vão variar entre 15 °C e 26 °C. Já na Região Serrana, mínima de 9 °C e máxima de 20 °C. Enquanto na Região Sul, a previsão é de mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.
DIA DOS PAIS
No domingo (8), Dia dos Pais, a instabilidade começa a diminuir pelo Espírito Santo e a temperatura aumenta um pouco durante o dia. São esperadas apenas chuvas fracas em alguns momentos do dia.
Na Grande Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Já na Região Serrana, os termômetros vão variar entre 10°C e 22 °C. Enquanto nas regiões Sul, Norte e Noroeste, mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.