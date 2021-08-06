Vem chuva por aí? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros vão variar entre 15 °C e 26 °C. Já na Região Serrana, mínima de 9 °C e máxima de 20 °C. Enquanto na Região Sul, a previsão é de mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.