Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temperaturas amenas

Vem chuva por aí? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

No sábado (7), a temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada será fria pelo Espírito Santo. Confira também a previsão para o Dia dos Pais
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

06 ago 2021 às 09:19

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 09:19

Chuva muda a paisagem da Grande Vitória
Chuva muda a paisagem da Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O fim de semana deve ser de chuva de norte a sul do Espírito Santo. Não deve chover forte, mas o tempo vai ficar instável com previsão de chuvas esparsas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. As temperaturas seguem amenas.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado (7) a temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada será fria pelo Estado. O vento acelera no litoral capixaba e há um aumento da agitação marítima. O sol deve aparecer entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos.
Na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, os termômetros vão variar entre 15 °C e 26 °C. Já na Região Serrana, mínima de 9 °C e máxima de 20 °C. Enquanto na Região Sul, a previsão é de mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

DIA DOS PAIS

No domingo (8), Dia dos Pais, a instabilidade começa a diminuir pelo Espírito Santo e a temperatura aumenta um pouco durante o dia. São esperadas apenas chuvas fracas em alguns momentos do dia.
Na Grande Vitória,  mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Já na Região Serrana, os termômetros vão variar entre 10°C e 22 °C. Enquanto nas regiões Sul, Norte e Noroeste, mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Veja Também

Restaurantes criam pratos e menus para o almoço do Dia dos Pais

Céu de agosto terá chuva de meteoros e outros fenômenos visíveis no ES

No Dia Mundial da Cerveja, saiba 10 curiosidades sobre a bebida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados