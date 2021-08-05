Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Dia dos Pais será com chuva e temperaturas amenas no Espírito Santo

Segundo o Incaper, data celebrada no próximo domingo (8) não deve registrar o frio sentido nos últimos dias, mas também não será marcada por sol e calor
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 ago 2021 às 13:11

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 13:11

Chuva muda a paisagem da Grande Vitória
Chuva muda a paisagem da Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O  Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (8), é um convite para pais e filhos ficarem bem agarradinhos. E até a previsão do tempo promete dar uma força para isso. Segundo previsão meteorológica, o dia será com chuva e temperaturas amenas em todo o Espírito Santo.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros deve manter o tempo nublado, com previsão de chuva em todas as regiões capixabas ao longo de todo o final de semana. 
O meteorologista Hugo Ramos explica que essa instabilidade começa a perder força justamente no domingo (02), o que contribui para as temperaturas aumentarem um pouco. Não teremos um dia dos pais com muito frio, mas a data também não será marcada por sol e calor.
"A massa de ar polar, associada à frente fria da última semana, perdeu força. As temperaturas, elas permanecem estáveis no Estado, com previsão de chuva em todas as regiões capixabas. Elas devem variar entre 18 °C e 27 °C na região metropolitana, de 11 °C e 24 °C na região Serrana e de 14 °C e 28 °C nas demais áreas do Estado", afirma o meteorologista do Incaper.

Veja Também

Dia dos Pais: 5 vinhos para presentear gastando no máximo R$ 100

Dia dos Pais: 9 cestas de café e tábuas de frios para a data

Dia dos Pais: 40 dicas de presentes para surpreender o seu paizão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Incaper Previsão do Tempo Dia dos pais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados