Dia dos Pais será com chuva e temperaturas amenas no Espírito Santo

Chuva muda a paisagem da Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (8), é um convite para pais e filhos ficarem bem agarradinhos. E até a previsão do tempo promete dar uma força para isso. Segundo previsão meteorológica, o dia será com chuva e temperaturas amenas em todo o Espírito Santo.

O meteorologista Hugo Ramos explica que essa instabilidade começa a perder força justamente no domingo (02), o que contribui para as temperaturas aumentarem um pouco. Não teremos um dia dos pais com muito frio, mas a data também não será marcada por sol e calor.