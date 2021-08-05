Dia dos Pais será com chuva e temperaturas amenas no Espírito Santo

O Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (8), é um convite para pais e filhos ficarem bem agarradinhos. E até a previsão do tempo promete dar uma força para isso. Segundo previsão meteorológica, o dia será com chuva e temperaturas amenas em todo o Espírito Santo.
O meteorologista Hugo Ramos explica que essa instabilidade começa a perder força justamente no domingo (02), o que contribui para as temperaturas aumentarem um pouco. Não teremos um dia dos pais com muito frio, mas a data também não será marcada por sol e calor.
"A massa de ar polar, associada à frente fria da última semana, perdeu força. As temperaturas, elas permanecem estáveis no Estado, com previsão de chuva em todas as regiões capixabas. Elas devem variar entre 18 °C e 27 °C na região metropolitana, de 11 °C e 24 °C na região Serrana e de 14 °C e 28 °C nas demais áreas do Estado", afirma o meteorologista do Incaper.