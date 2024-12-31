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Condições do tempo

Vai chover na virada do ano? Saiba a previsão do tempo de Norte a Sul do ES

Saiba o que dizem os institutos de meteorologia para a noite desta terça-feira (31) e para quarta-feira (1°), o primeiro dia de 2025

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 10:50

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 dez 2024 às 10:50
Molhado. Chuvoso.  Essa é a previsão do tempo para todo o Espírito Santo nas últimas horas de 2024 e nas primeiras de 2025, conforme indicam as projeções de empresas e institutos de meteorologia nesta terça-feira (31).
Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, há possibilidade de chuva em todo o território capixaba, acompanhada de raios e ventos. As condições de umidade e calor favorecem a ocorrência de temporais à tarde e à noite, que podem ser de forte intensidade e causar transtornos à população.
No entanto, a previsão para o dia 31 de dezembro gera maior expectativa, já que a principal dúvida é se vai chover antes e depois da meia-noite, durante a virada para o novo ano.
Para esclarecer o risco de chuva nesse período, a Climatempo elaborou um mapa representando a probabilidade de precipitação entre 20h de 31/12/2024 e 3h de 1/1/2025, horário de Brasília. Tons de azul mais escuros indicam alto risco de chuva, enquanto as áreas em cinza claro apresentam baixa probabilidade. No entanto, a previsão aponta para chuva em todo o Espírito Santo durante a virada.
Vai chover na virada do ano no ES? Saiba a previsão do tempo
ES está com previsão de "alta" e "muito alta" de chance de chuva na hora da virada  Crédito: Climatempo

Inmet também projeta chuva 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, com grau de severidade de perigo, para a ocorrência de tempestades em cidades capixabas. O aviso é válido a partir das 9h34 desta terça-feira (31) até as 10h de quarta-feira (1º), feriado de Confraternização Universal.

Riscos | Alerta laranja

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, queda de granizo e risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos nas seguintes cidades do Espírito Santo:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo 
  7. Apiacá 
  8. Atílio Vivácqua 
  9. Baixo Guandu 
  10. Barra de São Francisco 
  11. Boa Esperança 
  12. Bom Jesus do Norte 
  13. Brejetuba 
  14. Cachoeiro de Itapemirim 
  15. Castelo 
  16. Colatina 
  17. Conceição do Castelo 
  18. Divino de São Lourenço 
  19. Domingos Martins 
  20. Dores do Rio Preto 
  21. Ecoporanga 
  22. Governador Lindenberg 
  23. Guaçuí 
  24. Ibatiba 
  25. Ibiraçu 
  26. Ibitirama 
  27. Irupi 
  28. Itaguaçu 
  29. Itarana 
  30. Iúna 
  31. Jaguaré 
  32. Jerônimo Monteiro 
  33. João Neiva 
  34. Laranja da Terra 
  35. Linhares 
  36. Mantenópolis 
  37. Marechal Floriano 
  38. Marilândia 
  39. Mimoso do Sul 
  40. Montanha 
  41. Mucurici 
  42. Muniz Freire 
  43. Muqui 
  44. Nova Venécia 
  45. Pancas 
  46. Pedro Canário 
  47. Pinheiros 
  48. Ponto Belo 
  49. Presidente Kennedy 
  50. Rio Bananal 
  51. Santa Leopoldina 
  52. Santa Maria de Jetibá 
  53. Santa Teresa 
  54. São Domingos do Norte 
  55. São Gabriel da Palha 
  56. São José do Calçado 
  57. São Mateus 
  58. São Roque do Canaã 
  59. Sooretama 
  60. Vargem Alta 
  61. Venda Nova do Imigrante 
  62. Vila Pavão 
  63. Vila Valério

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 

 - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Incaper também prevê chuva no ES

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que o tempo permanece instável em grande parte do território capixaba nesta terça-feira (31). “O sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste, Sul e Serrana. Nesses locais, a partir da tarde, a chuva ocorre em forma de pancadas. Na região Nordeste, o sol aparece entre nuvens, com chuva no início e no final do dia. O trecho litorâneo da Região Sul e a Grande Vitória apresentam variação de nebulosidade ao longo do dia, mas sem previsão de chuva”, informou o órgão.
Previsão do tempo para o ES nesta terça-feira (31)
Previsão do tempo para o ES nesta terça-feira (31) Crédito: Incaper

Previsão do Incaper nesta terça-feira (31)

- Na Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

- Na Região Sul do Espírito Santo, a previsão é de sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva. Variação de nuvens e não há previsão de chuva no trecho litorâneo da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

- Na Região Norte, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

- Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na quarta-feira (1º), feriado de Confraternização Universal, o Incaper prevê “sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões Norte, Noroeste, Sul e Serrana”. De acordo com o órgão, haverá variação de nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva na região Nordeste. Na Grande Vitória e no litoral da região Sul, o sol aparece entre nuvens, com chuva passageira à noite. As temperaturas tendem a diminuir em todas as regiões.
Previsão do tempo para o ES nesta quarta-feira (1º)
Previsão do tempo para o ES nesta quarta-feira (1º) Crédito: Incaper

Previsão do Incaper na quarta-feira (1º)

- Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva passageira à noite. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 29 °C.  Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 29 °C.

- Na Região Sul, previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. No trecho litorâneo, chove de forma passageira à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

- Na Região Norte, sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.

- Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Alerta do Cemaden

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou nesta terça-feira (31) que é "moderada" a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em todo o Estado do Espírito Santo. Eventos hidrológicos são fenômenos relacionados à água que podem causar danos às populações, como cheias e secas, sendo intensificados por ações humanas e mudanças climáticas.
Cemaden emite aviso de risco hidrológico em todo o ES
Cemaden emite aviso de risco hidrológico em todo o ES Crédito: Cemaden
Segundo o Cemaden, para todo o Estado, há previsão de “continuidade da chuva com intensidade moderada a forte no decorrer do dia, associada ao elevado índice de umidade no solo e aos acumulados de precipitação registrados nos últimos dias. Estes eventos podem estar acompanhados de pancadas fortes, com acumulados pontualmente altos. Neste contexto, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas, extravasamento dos canais de drenagem e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Ressalta-se que, em caso de possíveis ocorrências, o número de pessoas afetadas pode ser abrangente, principalmente em áreas densamente ocupadas e com alta impermeabilização do solo”, explicou.
O Cemaden também emitiu um alerta de risco hidrológico “moderado” para a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa em todo o Espírito Santo, “devido à previsão de chuva moderada ao longo do dia, que pode alcançar volumes elevados pontualmente. Neste cenário, há possibilidade de ocorrerem deslizamentos de terra pontuais, especialmente em encostas urbanas, e eventuais quedas de barreiras às margens de rodovias”.

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