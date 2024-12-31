Bancos, comércio e supermercados: saiba o que funciona no réveillon no ES

Com a proximidade do ano novo e a chegada de 2025 no dia 1º de janeiro, quarta-feira, muita gente deixa para comprar alguns itens em cima da hora, como alimentos para a ceia ou trocar aquele presente de Natal.
No Espírito Santo, o funcionamento de bancos, supermercados, lojas de ruas e shoppings da Grande Vitória tiveram os horários alterados para atender o público. A reportagem reparou uma lista para você se organizar.
Shoppings
- Vitória
- 31/12 (terça-feira) - Lojas/Stands e Alimentação e Lazer: das 10h às 19h;
- 1 de janeiro de 2025 (quarta-feira - Ano Novo) -Lojas/Stands: FECHADOS - Alimentação e Lazer: 11h às 22h.
- Norte Sul
- 31/12 (terça-feira) - Lojas/Quiosques e Praça de Alimentação: das 10h às 19h - Cinema: conforme programação.
- 01/01 (quarta-feira) - Lojas/Quiosques: fechadas - Praça de Alimentação: abertura facultada das 11h às 21h - Cinema: conforme programação.
- Mestre Álvaro
- 31/12 (terça-feira) - Lojas/Quiosques e Alimentação e Lazer: obrigatório das 10h às 19h - Cinema: conforme programação;
- 01/01/2025 (quarta-feira) - Lojas/Quiosques: fechado - Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h - Cinema: conforme programação.
- Montserrat
- 31/12 (terça-feira) - Lojas/Quiosques e Alimentação e Lazer: obrigatório das 10h às 19h - Cinema: conforme programação;
- 01/01/2025 (quarta-feira) - Lojas/Quiosques: fechado - Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h - Cinema: conforme programação.
- Moxuara
- 31/12 (terça-feira) - Lojas/Quiosques e Alimentação e Lazer: obrigatório das 10h às 19h - Cinema: conforme programação;
- 01/01/2025 (quarta-feira) - Lojas/Quiosques: fechado - Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h - Cinema: conforme programação;
- Praia da Costa
- 31/12 (terça-feira) - Lojas/Quiosques e Alimentação e Lazer: obrigatório das 10h às 19h - Cinema: conforme programação e restaurantes de acordo com horários das operações, podendo estender conforme demanda;
- 01/01/2025 (quarta-feira) - Lojas/Quiosques: fechado - Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h - Cinema: conforme programação e restaurantes de acordo com horários das operações, podendo estender conforme demanda;
- Boulevard Vila Velha
- 31 de dezembro: 10h às 19h;
- 1 de Janeiro: lojas fechadas. Alimentação das 11h às 21h.
Bancos
O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, foi no dia 30 (segunda-feira). No dia 31 (terça-feira) não há expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas.
No dia 1º (quarta-feira), por ser o feriado nacional de Confraternização Universal não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.
Já no dia 2 (quinta-feira), os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.
Lojas de rua e centros comerciais
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou que, segundo a Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2025, firmada pela Fecomércio-ES e seus sindicatos junto ao Sindicomerciários, é proibido convocar profissionais do comércio (seja comércio lojista, varejista, atacadista de gêneros alimentícios, varejista de veículos e peças e varejista de material de construção) para o trabalho nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro. Já quanto aos dias 24 e 31 de dezembro, o horário de abertura é sempre definido pelas empresas.
- Polo de Moda Glória, em Vila Velha
- 31/12 (terça-feira) - horário especial: das 9h às 17h;
- 01/01 (quarta-feira) - fechado;
- Demais dias - funcionamento normal.
Supermercados
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que os supermercados vão estar fechados no dia 1 de janeiro de 2025, conforme determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho.
No dia 31 de dezembro de 2024, o funcionamento das lojas é liberado, a não ser que haja acordos previamente firmados com os sindicatos em algumas regiões.
Serviços públicos
Vitória
No dia 31 de dezembro (terça-feira) e 1º de janeiro (quarta-feira), ponto facultativo e feriado de ano-novo, respectivamente, não haverá expediente administrativo nas repartições municipais de Vitória. Os serviços essenciais funcionaram em esquema de plantão.
- Unidades de saúde: As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas.
- Pronto Atendimento: O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.
- Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.
- Vigilância Epidemiológica: O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019.
- Disque-Silêncio: O serviço Fala Vitória funciona 24 horas. As denúncias podem ser feitas on-line por meio do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS). Também pode ser feita pelo telefone 156 no período das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. No caso de ruídos, mesmo após as 22 horas, a ligação é transferida automaticamente à área do Disque-Silêncio com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental.
- Guarda Municipal: A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.
- Defesa Civil: A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986 . Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na capital.
- Conselho Tutelar: A Secretaria de Assistência Social informa que o telefone de prontidão do Conselho Tutelar é (27) 3382-6488.
Vila Velha
- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;
- Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;
- Ouvidoria Municipal - telefone 162.
- Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;
- Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.
Serra
- O feriado do Ano Novo na Serra terá funcionamento dos serviços essenciais pois terça-feira, dia 31 de dezembro, é ponto facultativo, e dia 1º de janeiro é feriado nacional.
- Nesses dias, não haverá expediente nas repartições da Prefeitura, mas o serviços essenciais serão mantidos .
- SAÚDE: Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e Pronto Atendimento Pediátrico (anexo ao Hospital Materno Infantil) com atendimento 24 horas.
- Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.
- Farmácia Central, localizada no Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100.
- Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036.
- ASSISTÊNCIA SOCIAL:
- Auxílio Funeral -Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814
- Plantão do Conselho Tutelar - Telefone: (27) 98166-0515
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP - Telefone: (27) 98166-0161- Funcionamento: 7h às 18h.
- Abordagem Social -Telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h)
- MEIO AMBIENTE E POSTURAS:
- Disque-silêncio - Telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h)
- Fiscalização de Meio Ambiente - Telefone: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h)
- Fiscalização de posturas - Telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h)
- DEFESA SOCIAL:
- Atividades operacionais da Guarda Civil Municipal e dos Agentes de Trânsito: Departamento de Operação de Trânsito- Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias
- Telefone: 3252-3711 (das 7 às 21h)
- Defesa Civil- Atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h)
- Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h)
- SERVIÇOS: Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.
Cariacica
- No feriado de ano novo (1º), não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Cariacica, sendo mantidos apenas os serviços essenciais, como Defesa Civil, Coordenação de Necrópole e atendimentos médicos nos prontos atendimentos. Já nos dias 30 e 31, declarados pontos facultativos, também funcionarão exclusivamente os serviços essenciais.
- PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;
- Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);
- Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;
- Cemitérios - 7h às 17h.
Viana
- A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;
- Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;
- O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);
- Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;
- O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;
- Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;
- O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.
Guarapari
A Prefeitura de Guarapari informou que somente os órgãos e entidades que trabalham em regime de escala ou plantão irão funcionar normalmente.
Com informações do g1 ES