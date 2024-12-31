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Fotojornalismo

As fotos de 2024 mais impactantes e inesquecíveis pelas lentes de A Gazeta

Repórteres fotográficos de A Gazeta selecionaram os registros que melhor traduzem as histórias, emoções e acontecimentos que marcaram o ano

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 08:09

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

31 dez 2024 às 08:09
Em 2024, as lentes dos fotógrafos de A Gazeta capturaram momentos que vão além do instante. Cada imagem escolhida para a seleção carrega uma história que define os últimos 12 meses. A seguir, você, leitor, poderá conferir as fotos mais impactantes e emocionantes do ano pelo olhar criativo e sensível dos profissionais que eternizam o presente em forma de arte.

Carnaval de Vitória

O brilho, a emoção e as cores do Carnaval de Vitória de 2024 ganharam destaque nesta imagem poderosa. Os desfiles no Sambão do Povo ocorreram de 2 a 4 de fevereiro. 
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Destruição em Mimoso do Sul

As enchentes que atingiram Mimoso do Sul em abril deste ano deixaram um rastro de destruição, com carros virados, comércios danificados e armazéns completamente destruídos. A imagem abaixo reflete a gravidade dos danos e a luta de moradores para superar os desafios causados pelas fortes chuvas.
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
Em meio à lama e à destruição causada pelas enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, moradores buscam salvar alimentos e reconstruir o que foi perdido. A fotografia simboliza a luta diária das comunidades afetadas para enfrentar as consequências da tragédia e a falta de recursos básicos.
Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama da destruição em Mimoso do Sul
Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama da destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Romaria dos Homens na Festa da Penha

A Romaria dos Homens, um dos momentos mais emocionantes da Festa da Penha, reuniu milhares de fiéis que caminharam 14 quilômetros, saindo da Catedral de Vitória, no Centro da Capital, até a Prainha, em Vila Velha. A procissão, marcada por orações e cânticos, reforça a força da fé e da tradição religiosa no Espírito Santo.
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens Crédito: Vitor Jubini

Vencendo preconceitos

Carla da Victória, de 46 anos, encontrou na tradição familiar de produzir panelas de barro um caminho para resiliência e superação. Após enfrentar abusos e perseguições na juventude, ela carrega com orgulho a herança passada por sua mãe, mantendo viva uma arte que atravessa gerações.
Carla da Vitória, ela é uma mulher trans e faz panelas de barro
Carla da Vitória, ela é uma mulher trans e faz panelas de barro Crédito: Ricardo Medeiros

Seca no Espírito Santo

A estiagem no Espírito Santo reduziu drasticamente a vazão dos principais rios do estado, como o Santa Maria da Vitória. A falta de chuvas prolongada já afeta o abastecimento de água e expõe um cenário alarmante, com leitos secos e os impactos visíveis na fauna e flora locais.
Local de captação de água do rio Santa Maria da Vitória pela Cesan em Queimados, Serra
Local de captação de água do rio Santa Maria da Vitória em Queimados, Serra Crédito: Vitor Jubini

Ações sociais

Essa imagem traduz a transformação proporcionada por um projeto social que cuida da visão de crianças em idade escolar em regiões de vulnerabilidade da Grande Vitória. A iniciativa, criada por um médico, oferece consultas, tratamento para problemas oftalmológicos e óculos, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.
Projeto Social De Olho no Futuro, Cooperativa Unimed Vitória
Projeto Social De Olho no Futuro, Cooperativa Unimed Vitória Crédito: Fernando Madeira

A última castanheira

A última castanheira que dava nome à Praia das Castanheiras, na Ilha do Frade, foi cortada, gerando polêmica entre os moradores e a Prefeitura de Vitória. Apesar de não ter realizado o corte, a administração municipal autorizou a ação após reivindicações locais. O episódio levantou debates sobre a preservação ambiental e a identidade cultural da região.
Corte da Castanheira em praia da Ilha do Frade
Corte da Castanheira em praia da Ilha do Frade Crédito: Vitor Jubini

Luta diária nas ruas

Essa imagem captura a força e a expressão da arte na vida de uma pessoa que vive em circunstâncias desafiadoras. Ana Lília, pessoa em situação de rua, encontrou na arte uma forma de resistir e sobreviver enquanto vive nas ruas.  
Ana Lilia Arnal, artista em situação de rua
Ana Lilia Arnal, artista em situação de rua Crédito: Ricardo Medeiros

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