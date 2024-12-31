As fotos de 2024 mais impactantes e inesquecíveis pelas lentes de A Gazeta

Em 2024, as lentes dos fotógrafos de A Gazeta capturaram momentos que vão além do instante. Cada imagem escolhida para a seleção carrega uma história que define os últimos 12 meses. A seguir, você, leitor, poderá conferir as fotos mais impactantes e emocionantes do ano pelo olhar criativo e sensível dos profissionais que eternizam o presente em forma de arte.

