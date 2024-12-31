As fotos de 2024 mais impactantes e inesquecíveis pelas lentes de A Gazeta

Em 2024, as lentes dos fotógrafos de A Gazeta capturaram momentos que vão além do instante. Cada imagem escolhida para a seleção carrega uma história que define os últimos 12 meses. A seguir, você, leitor, poderá conferir as fotos mais impactantes e emocionantes do ano pelo olhar criativo e sensível dos profissionais que eternizam o presente em forma de arte.
Carnaval de Vitória
O brilho, a emoção e as cores do Carnaval de Vitória de 2024 ganharam destaque nesta imagem poderosa. Os desfiles no Sambão do Povo ocorreram de 2 a 4 de fevereiro.
Destruição em Mimoso do Sul
As enchentes que atingiram Mimoso do Sul em abril deste ano deixaram um rastro de destruição, com carros virados, comércios danificados e armazéns completamente destruídos. A imagem abaixo reflete a gravidade dos danos e a luta de moradores para superar os desafios causados pelas fortes chuvas.
Em meio à lama e à destruição causada pelas enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, moradores buscam salvar alimentos e reconstruir o que foi perdido. A fotografia simboliza a luta diária das comunidades afetadas para enfrentar as consequências da tragédia e a falta de recursos básicos.
Romaria dos Homens na Festa da Penha
A Romaria dos Homens, um dos momentos mais emocionantes da Festa da Penha, reuniu milhares de fiéis que caminharam 14 quilômetros, saindo da Catedral de Vitória, no Centro da Capital, até a Prainha, em Vila Velha. A procissão, marcada por orações e cânticos, reforça a força da fé e da tradição religiosa no Espírito Santo.
Vencendo preconceitos
Carla da Victória, de 46 anos, encontrou na tradição familiar de produzir panelas de barro um caminho para resiliência e superação. Após enfrentar abusos e perseguições na juventude, ela carrega com orgulho a herança passada por sua mãe, mantendo viva uma arte que atravessa gerações.
Seca no Espírito Santo
A estiagem no Espírito Santo reduziu drasticamente a vazão dos principais rios do estado, como o Santa Maria da Vitória. A falta de chuvas prolongada já afeta o abastecimento de água e expõe um cenário alarmante, com leitos secos e os impactos visíveis na fauna e flora locais.
Ações sociais
Essa imagem traduz a transformação proporcionada por um projeto social que cuida da visão de crianças em idade escolar em regiões de vulnerabilidade da Grande Vitória. A iniciativa, criada por um médico, oferece consultas, tratamento para problemas oftalmológicos e óculos, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.
A última castanheira
A última castanheira que dava nome à Praia das Castanheiras, na Ilha do Frade, foi cortada, gerando polêmica entre os moradores e a Prefeitura de Vitória. Apesar de não ter realizado o corte, a administração municipal autorizou a ação após reivindicações locais. O episódio levantou debates sobre a preservação ambiental e a identidade cultural da região.
Luta diária nas ruas
Essa imagem captura a força e a expressão da arte na vida de uma pessoa que vive em circunstâncias desafiadoras. Ana Lília, pessoa em situação de rua, encontrou na arte uma forma de resistir e sobreviver enquanto vive nas ruas.