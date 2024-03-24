Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama em Mimoso do Sul

Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama da destruição em Mimoso do Sul
Uma cidade arrasada pela chuva e moradores que fazem de tudo para enfrentar a tragédia e lidar com as perdas e até mesmo, com a falta de comida. Imagens deste domingo (24) feitas pelo fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira mostram pessoas tentando encontrar alimentos em meio à lama deixada após as enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
O município foi onde ocorreram mais mortes provocadas pela chuva que atingiu municípios da região.