Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama em Mimoso do Sul

Uma cidade arrasada pela chuva e moradores que fazem de tudo para enfrentar a tragédia e lidar com as perdas e até mesmo, com a falta de comida. Imagens deste domingo (24) feitas pelo fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira mostram pessoas tentando encontrar alimentos em meio à lama deixada após as enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.