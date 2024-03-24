Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja fotos e vídeo

Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama em Mimoso do Sul

O município registrou o maior número de mortes devido às chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo

Publicado em 24 de Março de 2024 às 18:15

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

24 mar 2024 às 18:15

Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama da destruição em Mimoso do Sul

Uma cidade arrasada pela chuva e moradores que fazem de tudo para enfrentar a tragédia e lidar com as perdas e até mesmo, com a falta de comida. Imagens deste domingo (24) feitas pelo fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira mostram pessoas tentando encontrar alimentos em meio à lama deixada após as enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
O município foi onde ocorreram mais mortes provocadas pela chuva que atingiu municípios da região. 

Veja Também

A destruição na casa onde 5 pessoas morreram em Mimoso do Sul; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Mimoso do Sul Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados