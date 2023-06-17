Tempo virou: chuva chega à Grande Vitória em fim de semana antes do inverno

O tempo virou no final da tarde deste sábado (17), deixando a paisagem da Grande Vitória com cara do inverno. A mudança de temperatura trouxe chuva e vento aos capixabas. A estação mais fria do ano começa oficialmente na próxima quarta-feira (21). Nas redes sociais, houve relatos sobre a chegada de chuvas nas mais diversas regiões.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia alertado sobre a mudança nas condições do tempo no Espírito Santo. Durante a manhã, o sol predominou em todo o Estado, mas à tarde as temperaturas diminuíram nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória, com vento sul soprando com moderada intensidade. Os termômetros devem marcar de 19 °C a 28°C na região Metropolitana.

Para o domingo (18), por conta da passagem de uma frente fria pela costa capixaba, o tempo ficará instável em todo o Estado. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Nas demais áreas, haverá chuva fraca. As temperaturas diminuem em todas as regiões, marcando de 13 °C a 26°C.

Já na segunda-feira (19), o sol aparece entre algumas nuvens e chuva por toda a faixa leste do Estado. Não há previsão de chuva nas demais áreas. A temperatura volta a registrar queda.