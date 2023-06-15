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Previsão do tempo

Frente fria causa chuva e diminui temperaturas no fim de semana no ES

Segundo o Incaper, o sol predomina até sexta-feira (16) em grande parte do Estado, mas, a partir de sábado (16), começa a chover no território capixaba
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jun 2023 às 07:39

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 07:39

Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h - Na Praia de Camburi, em Vitória, praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte e se divertiram na tarde deste domingo, (23)
Frente fria traz chuva e diminui temperaturas no fim de semana no ES Crédito: Fernando Madeira
A frente fria prevista para atingir o Espírito Santo deve mudar as condições do tempo no próximo fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o sol até predomina na sexta-feira (16), mas deve começar a chover em grande parte do Estado a partir de sábado (17). 
Esta quinta-feira (15) será de sol entre nuvens e chuva espalhada em alguns momentos do dia, na Região Nordeste e em trechos da Região Norte. O sol predomina e não chove no restante do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
O tempo segue estável na sexta-feira (16), segundo o Incaper. Chove de forma fraca e rápida no início da manhã na Região Nordeste. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas seguem em elevação.
De acordo com a empresa Climatempo, pode chover na Região Sul, devido à chegada de uma frente fria ao Estado.
O sábado (17) terá mudança nas condições do tempo em todo o Estado, devido a essa frente fria. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no Sul do Noroeste.
O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas diminuem nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. O vento sul sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul e na Região Metropolitana.
No domingo (18), o tempo continua instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Variação de nuvens e chuva fraca nas demais áreas. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
Frente fria causa chuva e diminui temperaturas no fim de semana no ES

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