A frente fria prevista para atingir o Espírito Santo deve mudar as condições do tempo no próximo fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o sol até predomina na sexta-feira (16), mas deve começar a chover em grande parte do Estado a partir de sábado (17).
Esta quinta-feira (15) será de sol entre nuvens e chuva espalhada em alguns momentos do dia, na Região Nordeste e em trechos da Região Norte. O sol predomina e não chove no restante do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
O tempo segue estável na sexta-feira (16), segundo o Incaper. Chove de forma fraca e rápida no início da manhã na Região Nordeste. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas seguem em elevação.
De acordo com a empresa Climatempo, pode chover na Região Sul, devido à chegada de uma frente fria ao Estado.
O sábado (17) terá mudança nas condições do tempo em todo o Estado, devido a essa frente fria. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no Sul do Noroeste.
O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas diminuem nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. O vento sul sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul e na Região Metropolitana.
No domingo (18), o tempo continua instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Variação de nuvens e chuva fraca nas demais áreas. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
Frente fria causa chuva e diminui temperaturas no fim de semana no ES