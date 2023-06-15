Frente fria causa chuva e diminui temperaturas no fim de semana no ES

Frente fria traz chuva e diminui temperaturas no fim de semana no ES Crédito: Fernando Madeira

Esta quinta-feira (15) será de sol entre nuvens e chuva espalhada em alguns momentos do dia, na Região Nordeste e em trechos da Região Norte. O sol predomina e não chove no restante do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

O tempo segue estável na sexta-feira (16), segundo o Incaper. Chove de forma fraca e rápida no início da manhã na Região Nordeste. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas seguem em elevação.

O sábado (17) terá mudança nas condições do tempo em todo o Estado, devido a essa frente fria. O sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no Sul do Noroeste.

O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas diminuem nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. O vento sul sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul e na Região Metropolitana.

No domingo (18), o tempo continua instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Variação de nuvens e chuva fraca nas demais áreas. As temperaturas diminuem em todas as regiões.