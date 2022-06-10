Temperaturas caem até 5°C no fim de semana no ES, alerta instituto

O Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, de declínio nas temperaturas, nesta sexta-feira (10). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende 30 cidades e vale até segunda-feira (13). Nesta semana, o Incaper já havia destacado que uma frente fria vai trazer chuva e frio para o Estado.
Nestas cidades em amarelo, as temperaturas podem cair de 3ºC a 5ºC, gerando leve risco à saúde, segundo o Inmet. Em caso de perigo, o órgão recomenda acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199.
A previsão do Incaper mostra que no sábado (11) e no domingo (12), Dia dos Namorados, as mínimas podem atingir os 9ºC nas áreas altas da Região Serrana e 13ºC nas áreas altas da Região Sul. Já na Grande Vitória, a temperatura mínima fica em 17ºC. A máxima não vai passar dos 25ºC na Capital.
Cidades em amarelo:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante