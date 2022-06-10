Temperaturas caem até 5°C no fim de semana no ES, alerta instituto

Nestas cidades em amarelo, as temperaturas podem cair de 3ºC a 5ºC, gerando leve risco à saúde, segundo o Inmet. Em caso de perigo, o órgão recomenda acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199.

A previsão do Incaper mostra que no sábado (11) e no domingo (12), Dia dos Namorados, as mínimas podem atingir os 9ºC nas áreas altas da Região Serrana e 13ºC nas áreas altas da Região Sul. Já na Grande Vitória, a temperatura mínima fica em 17ºC. A máxima não vai passar dos 25ºC na Capital.