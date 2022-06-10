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Aviso do Inmet

Temperaturas caem até 5°C no fim de semana no ES, alerta instituto

Previsão do Incaper mostra que uma nova frente fria deve atingir o Espírito Santo neste sábado (11), trazendo chuva e frio

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 12:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jun 2022 às 12:25
Início de terça-feira (24) com chuva fina e tempo frio na Grande Vitória
Início de terça-feira (24) com chuva fina e tempo frio na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, de declínio nas temperaturas, nesta sexta-feira (10). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende 30 cidades e vale até segunda-feira (13). Nesta semana, o Incaper já havia destacado que uma frente fria vai trazer chuva  e frio para o Estado
Nestas cidades em amarelo, as temperaturas podem cair de 3ºC a 5ºC, gerando leve risco à saúde, segundo o Inmet. Em caso de perigo, o órgão recomenda acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199. 
A previsão do Incaper mostra que no sábado (11) e no domingo (12),  Dia dos Namorados, as mínimas podem atingir os 9ºC nas áreas altas da Região Serrana e 13ºC nas áreas altas da Região Sul. Já na Grande Vitória, a temperatura mínima fica em 17ºC. A máxima não vai passar dos 25ºC na Capital. 
Cidades em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante

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