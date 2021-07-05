Semana será de frio, chuva fraca e manhãs com temperaturas amenas no ES

Bastou um vento frio para muitos capixabas em Vitória tirarem do armário os agasalhos. Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , nesta terça (6) e quarta-feira (7), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na Grande Vitória e nas áreas próximas ao litoral do Estado. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove.

É preciso ficar atento, porque os índices de umidade relativa do ar podem ficar em torno dos 30% em alguns pontos das regiões Noroeste e Serrana. Nessa situação, em que o ar fica mais seco, é importante tomar bastante água para aliviar problemas respiratórios como gripe, alergias e rinite.

"Ainda teremos manhãs com temperaturas amenas, mas em função da pouca nebulosidade, as tardes ainda devem seguir com as temperaturas elevadas. Neste período, a amplitude térmica (diferença entre as temperaturas máximas e mínimas) deve ficar elevada", explica o meteorologista Hugo Ramos.

QUARTA-FEIRA TERÁ MADRUGADA FRIA

A madrugada desta quarta-feira (7) será é um pouco mais fria em todas as regiões capixabas, com condição para a formação de geada fraca nos trechos mais altos da Região Serrana. Nas montanhas capixabas, a temperatura mínima prevista é de 4 °C, com máxima de 22 °C.

Na Grande vitória, os termômetros vão ficar entre 14 °C e 27 °C. Mesmo nas cidades mais quentes das regiões Norte e Noroeste, a temperatura não deve ultrapassar 27 °C.

FRIO E NEBLINA NO FIM DE SEMANA

Ainda segundo o Incaper, a quinta-feira (8) será de pouca nebulosidade e sem previsão de chuva no Espírito Santo. A madrugada ainda segue fria por todas as regiões capixabas. As temperaturas seguem baixas, com mínima de 5 °C na Região Serrana e mínima de 10 °C na região Sul. Já na Capital, a mínima prevista é de 15 °C.