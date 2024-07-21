Semana deve começar com temperatura amena e sem chuvas no ES

A semana vai começar sem chuvas e com tempo ameno em todo o Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O sol deve aparecer entre nuvens em todo Estado e um friozinho deve chegar para os capixabas, com mínimas de 12 C na Região Serrana.
Na Grande Vitória, temperaturas entre 17°C e 31°C, com mínima de 18°C e máxima de 30°C em Vitória. Na Região Sul, temperatura mínima de 14°C e máxima de 32°C nas áreas menos elevadas e mínima de 9°C e máxima de 27°C nas áreas mais altas.
É na Região Serrana a previsão de mínima mais baixa: 12°C. A máxima deve chegar aos 29°C. Nas áreas altas, mínima de 13°C e máxima de 27°C. Na Região Norte, mínima de 17°C e máxima de 31°C.
A Região Noroeste deve ter temperaturas entre 19°C e 32°C nas áreas menos elevadas e entre 16°C e 30°C em Mantenópolis e Alto Rio Novo. Na Região Nordeste, temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C.