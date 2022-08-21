Semana deve começar com frio e chuva fraca no Espírito Santo

O frio que atinge o Espírito Santo e obrigou os capixabas a tirarem os casacos do armário desde a última sexta-feira (19) deve permanecer no Estado neste início de semana, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Assim como neste domingo (21), a previsão para esta segunda-feira (22) também é de céu nublado e chuvas esparsas e fracas em alguns momentos do dia. Nas regiões Noroeste e Serrana, a chance de precipitação é bem pequena.
Na Grande Vitória, o céu fica nublado com chuva fraca e a temperatura mínima deve ser de 18 °C e a máxima, de 26 °C. Para a Região Sul, está previsto céu nublado com chuva fraca e as áreas menos elevadas devem ter mínima de 15 °C e máxima de 25 °C. Já nas mais altas, pode fazer de 11 °C a 20 °C.
Na Região Serrana, o céu fica nublado com pequena chance de chuva, sendo que nas áreas mais baixas os termômetros devem registrar mínima de 17 °C e máxima de 23 °C, e, nas mais elevadas, de 10 °C a 20 °C.
No Norte do Espírito Santo o céu fica nublado com chuva fraca em alguns momentos do dia e pode fazer de 17 °C a 26 °C. Na Região Noroeste há pequena chance de chuva e deve fazer de 17 °C e máxima de 26 °C. O Incaper destacou que em Mantenópolis e Alto Rio Novo os termômetros podem marcar mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.
Por fim, no Nordeste do Estado a semana deve começar com céu fica nublado e chuva fraca e temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.
INMET ALERTOU PARA DECLÍNIO DE 5ºC NO ES
O Espírito Santo recebeu alerta amarelo (de perigo potencial) para acumulado de chuva e vendaval, e laranja (de perigo) para queda de temperatura e para vendaval em algumas regiões. O aviso do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) teve vigência até a noite do sábado (20) e, para os próximos dias não há aviso do instituto para o Estado.