Semana deve começar com frio e chuva fraca no Espírito Santo

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital Crédito: Fernando Madeira

Assim como neste domingo (21), a previsão para esta segunda-feira (22) também é de céu nublado e chuvas esparsas e fracas em alguns momentos do dia. Nas regiões Noroeste e Serrana, a chance de precipitação é bem pequena.

Na Grande Vitória, o céu fica nublado com chuva fraca e a temperatura mínima deve ser de 18 °C e a máxima, de 26 °C. Para a Região Sul, está previsto céu nublado com chuva fraca e as áreas menos elevadas devem ter mínima de 15 °C e máxima de 25 °C. Já nas mais altas, pode fazer de 11 °C a 20 °C.

Na Região Serrana, o céu fica nublado com pequena chance de chuva, sendo que nas áreas mais baixas os termômetros devem registrar mínima de 17 °C e máxima de 23 °C, e, nas mais elevadas, de 10 °C a 20 °C.

No Norte do Espírito Santo o céu fica nublado com chuva fraca em alguns momentos do dia e pode fazer de 17 °C a 26 °C. Na Região Noroeste há pequena chance de chuva e deve fazer de 17 °C e máxima de 26 °C. O Incaper destacou que em Mantenópolis e Alto Rio Novo os termômetros podem marcar mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Por fim, no Nordeste do Estado a semana deve começar com céu fica nublado e chuva fraca e temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

INMET ALERTOU PARA DECLÍNIO DE 5ºC NO ES