Rios sobem e ruas ficam alagadas em cidades do Noroeste do ES

Trecho onde rua cedeu em Governador Lindenberg Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O grande volume de chuva causou transtornos em cidades do Noroeste do Espírito Santo nas últimas horas. Moradores do distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg , acordaram nesta quarta-feira (8) com ruas alagadas. A água chegou a entrar em algumas casas e parte da estrada cedeu perto de uma ponte sobre o córrego que leva o nome da localidade.

A pedagoga Natália Lima Benha teve a casa tomada pela água durante a noite de terça-feira (7). “A chuva foi muito forte e em meia hora a água entrou em casa. Foi tudo muito rápido. No tempo que estávamos colocando as coisas para cima, a rua foi alagando e a água entrando”, contou.

Após o grande susto, Natália vai se mudar para uma casa social, que ela esperava ser entregue. “Estamos levando tudo, porque a casa ficou uma bagunça, com muita lama”, relatou.

Casa de Natália tomada pela lama em Governador Lindenberg Crédito: Enzo Teixeira

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Vagner Klippel, a situação mais crítica das últimas horas se concentrou em Novo Brasil. Houve alagamentos também no Centro e no bairro Nova Brasília. Apesar dos problemas, ainda não houve registro de pessoas fora de casa. Os moradores devem se manter atentos, pois a previsão é de mais chuva nesta quarta-feira (8).

“Orientamos que as pessoas deixem os móveis levantados. A localidade de Córrego Morelo deve receber a água que vem do rio e dos córregos, é um ponto de preocupação. No momento, há dificuldade de chegar lá, devido a ponte interditada e os alagamentos”, detalhou Klippel.

Ainda no município, na ES 245, trechos da rodovia ficaram com o trânsito em meia pista, devido a queda de 14 árvores e de barreiras na região. Equipes trabalham para liberar totalmente o tráfego.

Galhos de árvores ocupando parte da ES 245, em Governador Lindenberg Crédito: Enzo Teixeira

Outras cidades do Noroeste

Imagem aérea mostra ruas do Centro de São Domingos do Norte alagadas Crédito: Welison Martins

Houve registro de ocorrências, ainda, em São Domingos do Norte . A área mais atingida foi o Centro, onde ruas ficaram alagadas devido à elevação do nível do rio São Domingos, que corta a região central. Ainda não há informações detalhadas sobre os prejuízos, pois a Defesa Civil continua fazendo o levantamento dos danos causados pelas chuvas.

Em São Gabriel da Palha , a Defesa Civil do município informou que duas famílias estão desalojadas e foram contabilizados pelo menos 16 pontos de alagamentos. Muros de três imóveis caíram.

Na cidade de Mantenópolis , conforme a Defesa Civil Municipal, na localidade de São Geraldo, duas pontes caíram e uma terceira está sob risco. Outras duas caíram em uma área onde equipes ainda não conseguiram chegar. No distrito de São José, uma ponte próxima a uma escola também cedeu. Lá, oito casas foram invadidas pela água, mas os moradores conseguiram salvar seus pertences. A água chegou a cerca de 70 centímetros. Apesar de toda a situação, não há registro de desabrigados ou desalojados.

Estrutura de ponte caiu no distrito de São Geraldo de Mantenópolis Crédito: Defesa Civil Municipal