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Transtornos

Rios sobem e ruas ficam alagadas em cidades do Noroeste do ES

Houve localidades onde caíram pontes, árvores, barreiras e até parte de uma rua
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jan 2025 às 14:16

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 14:16

Trecho onde rua caiu em Governador Lindenberg
Trecho onde rua cedeu em Governador Lindenberg Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O grande volume de chuva causou transtornos em cidades do Noroeste do Espírito Santo nas últimas horas. Moradores do distrito de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, acordaram nesta quarta-feira (8) com ruas alagadas. A água chegou a entrar em algumas casas e parte da estrada cedeu perto de uma ponte sobre o córrego que leva o nome da localidade.
A pedagoga Natália Lima Benha teve a casa tomada pela água durante a noite de terça-feira (7). “A chuva foi muito forte e em meia hora a água entrou em casa. Foi tudo muito rápido. No tempo que estávamos colocando as coisas para cima, a rua foi alagando e a água entrando”, contou.
Após o grande susto, Natália vai se mudar para uma casa social, que ela esperava ser entregue. “Estamos levando tudo, porque a casa ficou uma bagunça, com muita lama”, relatou.
Casa de Natália tomada pela lama em Governador Lindenberg
Casa de Natália tomada pela lama em Governador Lindenberg Crédito: Enzo Teixeira
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Vagner Klippel, a situação mais crítica das últimas horas se concentrou em Novo Brasil. Houve alagamentos também no Centro e no bairro Nova Brasília. Apesar dos problemas, ainda não houve registro de pessoas fora de casa. Os moradores devem se manter atentos, pois a previsão é de mais chuva nesta quarta-feira (8).
“Orientamos que as pessoas deixem os móveis levantados. A localidade de Córrego Morelo deve receber a água que vem do rio e dos córregos, é um ponto de preocupação. No momento, há dificuldade de chegar lá, devido a ponte interditada e os alagamentos”, detalhou  Klippel.
Ainda no município, na ES 245, trechos da rodovia ficaram com o trânsito em meia pista, devido a queda de 14 árvores e de barreiras na região. Equipes trabalham para liberar totalmente o tráfego.
Galhos de árvores ocupando parte da ES 245, em Governador Lindenberg
Galhos de árvores ocupando parte da ES 245, em Governador Lindenberg Crédito: Enzo Teixeira

Outras cidades do Noroeste

Imagem aérea mostra ruas do Centro de São Domingos do Norte alagadas
Imagem aérea mostra ruas do Centro de São Domingos do Norte alagadas Crédito: Welison Martins
Houve registro de ocorrências, ainda, em São Domingos do Norte. A área mais atingida foi o Centro, onde ruas ficaram alagadas devido à elevação do nível do rio São Domingos, que corta a região central. Ainda não há informações detalhadas sobre os prejuízos, pois a Defesa Civil continua fazendo o levantamento dos danos causados pelas chuvas.
Em São Gabriel da Palha, a Defesa Civil do município informou que duas famílias estão desalojadas e foram contabilizados pelo menos 16 pontos de alagamentos. Muros de três imóveis caíram.
Na cidade de Mantenópolis, conforme a Defesa Civil Municipal, na localidade de São Geraldo, duas pontes caíram e uma terceira está sob risco. Outras duas caíram em uma área onde equipes ainda não conseguiram chegar. No distrito de São José, uma ponte próxima a uma escola também cedeu. Lá, oito casas foram invadidas pela água, mas os moradores conseguiram salvar seus pertences. A água chegou a cerca de 70 centímetros. Apesar de toda a situação, não há registro de desabrigados ou desalojados.
Estrutura de ponte caiu no distrito de São Geraldo de Mantenópolis
Estrutura de ponte caiu no distrito de São Geraldo de Mantenópolis Crédito: Defesa Civil Municipal
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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