Primavera fria: outubro tem recorde de menor temperatura da história no ES

Levantamento do Inmet mostra que dois municípios capixabas tiveram um marco atípico para o mês neste ano

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:35

Crédito: Ricardo Medeiros

A primavera está diferente no Espírito Santo: se você guardou os casacos quando o mês começou, é muito provável que precisou pegar os agasalhos novamente. É que tem feito frio em diversas cidades capixabas, por conta de uma forte massa de ar polar que atua no Brasil. Isso fez com que outubro deste ano registrasse recorde de menores temperaturas da história, desde quando a série começou, em 2000, em dois municípios.

De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), feito a pedido de A Gazeta, Marilândia e Vila Velha tiveram recordes de frio neste ano: até então, a menor temperatura registrada no mês de outubro no município canela-verde havia sido 16,5 °C, em 2018. Porém, no último dia 1º, os termômetros marcaram 14,8 °C.

O mesmo ocorreu em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O recorde de menor temperatura do mês de outubro, ao longo dos anos, havia sido registrado em 2022, com 16 °C. Neste outubro de 2025, a cidade marcou 13,8 °C, também no dia 1º, tendo assim um novo marco.

Mas, por que esse frio todo neste ano? De acordo com o Inmet, o declínio e persistência de temperaturas mais amenas decorre da atuação de uma massa de ar frio que atua na maioria do país. Até o início de outubro, é comum as massas de ar frio avançarem com intensidade moderada a forte sobre o país, provocando declínio acentuado das temperaturas. Contudo, em meados ou fim de outubro é uma situação atípica.

A empresa de meteorologia Climatempo também destacou o fenômeno: "Esse frio mais atípico para a época vem sendo causado pela atuação de uma forte massa de ar polar sobre o país, o sistema veio na retaguarda de uma frente fria nos últimos dias. Algumas condições oceânicas e circulação de ventos em escala global podem acabar contribuindo para termos o avanço destes sistemas mais potentes".

Qual a previsão para os próximos dias?

Nesta terça-feira (21), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo permanece instável, com chuva em todas as regiões capixabas. Os ventos costeiros e úmidos favorecem a formação de nuvens de chuva, em todo o Estado. Há um pequeno aumento nas temperaturas.

Na quarta-feira (22), a instabilidade perde força, mas ainda tem previsão de chuva em boa parte do Estado. O sol aparece um pouco mais, e as temperaturas terão pequeno aumento. Veja as mínimas e máximas de cada região:

Grande Vitória: 18 °C / 25 °C.



Região Sul: 15 °C / 27 °C.



Região Serrana: 12 °C / 26 °C.



Região Norte: 21 °C / 26 °C.



Região Noroeste: 18 °C / 26 °C.



Região Nordeste: 18 °C / 26 °C.



