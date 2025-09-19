Home
>
Clima no ES
>
Primavera começa com calor, ventania e chuva no ES; entenda

Primavera começa com calor, ventania e chuva no ES; entenda

Entre sábado (20) e segunda-feira (22), temperaturas podem passar de 35 °C; sistema frontal deve trazer chuvas fortes e ventos intensos na terça-feira (23)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:37

Entre os dias 20 e 22 de setembro, as temperaturas vão subir bastante, passando dos 35°C em alguns pontos da região Sul. Esse calorão vem acompanhado de ventos costeiros mais fortes e bastante umidade no ar

A Primavera começa às 15h19 da próxima segunda-feira (22) e deve trazer mudanças no tempo do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, haverá de tudo: há previsão de calor, ventania e chuva. 

Recomendado para você

Entre sábado (20) e segunda-feira (22), temperaturas podem passar de 35 °C; sistema frontal deve trazer chuvas fortes e ventos intensos na terça-feira (23)

Primavera começa com calor, ventania e chuva no ES; entenda

Aviso vale a partir de sexta-feira (18) até domingo (21); veja os municípios

Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h em cidades do ES

Alerta para chuvas intensas, ventos fortes e risco de queda de granizo em 77 cidades capixabas é válido até a manhã de quinta-feira (18)

Tempestade e granizo: ES segue em alerta e só uma cidade fica de fora

Entre sábado (20) e segunda-feira, as temperaturas devem subir de forma significativa, com destaque para o dia 22, quando os termômetros podem ultrapassar 35 °C em algumas áreas da Região Sul. O calor será acompanhado por ventos costeiros mais fortes e elevada umidade do ar.

Na terça-feira (23), a situação muda: a chegada de um sistema frontal deve provocar chuvas moderadas a fortes, rajadas de vento intenso e descargas elétricas em todas as regiões do Estado.

A partir de quarta-feira (24), a previsão é de queda nas temperaturas devido à chegada de uma massa de ar polar. Na quinta-feira (25), a atenção deve ser redobrada por conta da forte agitação marítima, que pode impactar a navegação e atividades na faixa costeira.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor chuva clima defesa civil Primavera

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais