Haverá de tudo

Primavera começa com calor, ventania e chuva no ES; entenda

Entre sábado (20) e segunda-feira (22), temperaturas podem passar de 35 °C; sistema frontal deve trazer chuvas fortes e ventos intensos na terça-feira (23)

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:37

A Primavera começa às 15h19 da próxima segunda-feira (22) e deve trazer mudanças no tempo do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, haverá de tudo: há previsão de calor, ventania e chuva.

Entre sábado (20) e segunda-feira, as temperaturas devem subir de forma significativa, com destaque para o dia 22, quando os termômetros podem ultrapassar 35 °C em algumas áreas da Região Sul. O calor será acompanhado por ventos costeiros mais fortes e elevada umidade do ar.

Na terça-feira (23), a situação muda: a chegada de um sistema frontal deve provocar chuvas moderadas a fortes, rajadas de vento intenso e descargas elétricas em todas as regiões do Estado.

A partir de quarta-feira (24), a previsão é de queda nas temperaturas devido à chegada de uma massa de ar polar. Na quinta-feira (25), a atenção deve ser redobrada por conta da forte agitação marítima, que pode impactar a navegação e atividades na faixa costeira.



