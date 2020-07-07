Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mínima de 10 °C

Previsão do tempo: semana começa com frio e sem chuva no ES

Temperatura mínima de 10?°C está prevista para Pedra Azul. Climatempo prevê 0% de possibilidade de chuva para o início da semana no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 16:22

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:22

Névoa encobre quase totalmente o Mestre Álvaro, ponto turístico natural da Serra, na manhã do dia 5 de julho de 2020 (domingo)
Névoa encobre quase totalmente o Mestre Álvaro, ponto turístico natural da Serra, na manhã do dia 5 de julho de 2020 (domingo) Crédito: Ricardo Medeiros
Colchas e moletons a postos! Por todo o Espírito Santo, sobretudo na Grande Vitória, o tempo típico do inverno deve continuar ao menos pela semana que começa nesta segunda (6). De acordo com previsão do Climatempo, a possibilidade de chuva ainda é baixa nos próximos dias, que seguem com temperaturas que podem chegar aos 17?°C na Região Metropolitana.
Na Grande Vitória, esta segunda-feira (6) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A temperatura fica entre 18?°C e 28?°C, situação climática que deve continuar na terça-feira (7). Na quarta-feira (8) a mínima atinge os 17?°C, e os termômetros só podem registrar mais calor, com 31?°C, na quinta-feira (9).
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a mínima pode chegar até 16?°C nesta segunda, com máxima de 29?°C no mesmo dia. Pela região, há previsão de chuva a partir de quinta-feira, sem mudança na temperatura. "Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite", detalha previsão do Instituto Climatempo.

Veja Também

Coronavírus: bairros do ES com mais infectados também têm mais curados

Homem morre após incêndio de apartamento na Praia da Costa

Cesta nada básica: vídeo de capixaba mostra ajuda recebida nos EUA

Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, a mínima pode atingir 13?°C na quarta-feira, mesmo dia em que a máxima pode chegar a 29?°C. Já esta segunda-feira já começa mais fresca na região, com temperaturas entre 14?°C e 27?°C com névoa ao amanhecer. De acordo com o Climatempo, a localidade não deve registrar chuva até a outra semana.
Já em Pedra Azul, região Serrana do Estado, a mínima chega a 10?°C na quarta (8), dia em que a máxima não deve passar de 25ºC, segundo Climatempo. Lá, a segunda-feira será de mínima de 11?°C e máxima de 24?°C, mesmas temperaturas da terça-feira e sem chuva. Todos os dias devem ser de sol aberto com névoas ao amanhecer.

NÉVOA  "ESCONDE" MESTRE ÁLVARO, NA SERRA

Apesar de não haver previsão de chuva em grande parte do Espírito Santo até a próxima quinta (9), previsão do Climatempo indica amanhecer com névoas em praticamente todas as regiões do Estado. O fenômeno, que tem encantado capixabas que registram a cena em fotos, foi flagrado por Ricardo Medeiros, fotógrafo de A Gazeta, na manhã deste domingo (4) no Mestre Álvaro, na Serra.

Veja Também

Instituto emite aviso de ventos com perigo potencial para 37 cidades do ES

ES pode sentir efeitos de ciclone bomba que causou mortes no Sul do país

Frio "congelante": termômetros chegam a registrar 0 ºC no ES

Neste domingo (5), o ponto turístico natural da cidade acabou quase totalmente tampado por nuvens baixas, que só começaram a se desfazer a partir do meio da manhã.
Previsão do tempo - semana começa com frio e sem chuva no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados