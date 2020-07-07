Previsão do tempo: semana começa com frio e sem chuva no ES

Névoa encobre quase totalmente o Mestre Álvaro, ponto turístico natural da Serra, na manhã do dia 5 de julho de 2020 (domingo) Crédito: Ricardo Medeiros

Colchas e moletons a postos! Por todo o Espírito Santo , sobretudo na Grande Vitória, o tempo típico do inverno deve continuar ao menos pela semana que começa nesta segunda (6). De acordo com previsão do Climatempo , a possibilidade de chuva ainda é baixa nos próximos dias, que seguem com temperaturas que podem chegar aos 17?°C na Região Metropolitana.

Na Grande Vitória, esta segunda-feira (6) deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A temperatura fica entre 18?°C e 28?°C, situação climática que deve continuar na terça-feira (7). Na quarta-feira (8) a mínima atinge os 17?°C, e os termômetros só podem registrar mais calor, com 31?°C, na quinta-feira (9).

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a mínima pode chegar até 16?°C nesta segunda, com máxima de 29?°C no mesmo dia. Pela região, há previsão de chuva a partir de quinta-feira, sem mudança na temperatura. "Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite", detalha previsão do Instituto Climatempo.

Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, a mínima pode atingir 13?°C na quarta-feira, mesmo dia em que a máxima pode chegar a 29?°C. Já esta segunda-feira já começa mais fresca na região, com temperaturas entre 14?°C e 27?°C com névoa ao amanhecer. De acordo com o Climatempo, a localidade não deve registrar chuva até a outra semana.

Já em Pedra Azul, região Serrana do Estado, a mínima chega a 10?°C na quarta (8), dia em que a máxima não deve passar de 25ºC, segundo Climatempo. Lá, a segunda-feira será de mínima de 11?°C e máxima de 24?°C, mesmas temperaturas da terça-feira e sem chuva. Todos os dias devem ser de sol aberto com névoas ao amanhecer.

NÉVOA "ESCONDE" MESTRE ÁLVARO, NA SERRA

Apesar de não haver previsão de chuva em grande parte do Espírito Santo até a próxima quinta (9), previsão do Climatempo indica amanhecer com névoas em praticamente todas as regiões do Estado. O fenômeno, que tem encantado capixabas que registram a cena em fotos, foi flagrado por Ricardo Medeiros, fotógrafo de A Gazeta, na manhã deste domingo (4) no Mestre Álvaro, na Serra.

Neste domingo (5), o ponto turístico natural da cidade acabou quase totalmente tampado por nuvens baixas, que só começaram a se desfazer a partir do meio da manhã.