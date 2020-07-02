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Efeitos do ciclone bomba

Instituto emite aviso de ventos com perigo potencial para 37 cidades do ES

Ao longo dos últimos dois dias, a Marinha do Brasil vem alertando que o Espírito Santo é um dos Estados que sentem os efeitos do 'ciclone bomba' que causou destruição e mortes no Sul do Brasil

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 06:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 06:57
Ventos fortes em Vila Velha
Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de ventos costeiros com "perigo potencial" para o Espírito Santo. O alerta, válido até as 23h59 desta quinta-feira (02), atinge 37 cidades capixabas.
Ao longo dos últimos dois dias, a Marinha do Brasil vem alertando que o Espírito Santo é um dos Estados que sentem os efeitos do 'ciclone bomba' que causou destruição e mortes no Sul do Brasil, já que os ventos fortes e as ondas ligados a ele se propagaram em direção ao Sudeste. O ciclone mesmo não chega ao Sudeste, apenas os efeitos do fenômeno.
Além de todo o litoral capixaba, como a Grande Vitória, também estão incluídos nesse aviso do Inmet alguns municípios do Sul, da região Serrana e do Norte do Estado. Veja lista de cidades:
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Atílio Vivacqua
  5. Boa Esperança
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Cariacica
  8. Conceição da Barra
  9. Domingos Martins
  10. Fundão
  11. Guarapari
  12. Ibiraçu
  13. Iconha
  14. Itapemirim
  15. Jaguaré
  16. João Neiva
  17. Linhares
  18. Marataízes
  19. Marechal Floriano
  20. Mimoso do Sul
  21. Pedro Canário
  22. Pinheiros
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Bananal
  26. Rio Novo do Sul
  27. Santa Leopoldina
  28. Santa Maria de Jetibá
  29. Santa Teresa
  30. Serra
  31. Sooretama
  32. São Mateus
  33. Vargem Alta
  34. Viana 
  35. Vila Valério
  36. Vila Velha
  37. Vitória
Esse tipo de aviso é emitido quando há uma situação meteorológica "potencialmente perigosa", de acordo com o instituto. O Inmet orienta que os moradores fiquem atentos às informações da Marinha do Brasil.
A Marinha diz que os ventos provocados por esse sistema meteorológico podem causar, até a manhã da próxima sexta (03), ondas, em alto mar, entre 3 e 4 metros de altura, entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Caravelas, na Bahia, incluindo o Espírito Santo.
A aproximação da frente fria ligada ao ciclone, que traz também chuva ao Estado, também poderá provocar ventos de até 74 km/h na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Linhares.

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