Instituto emite aviso de ventos com perigo potencial para 37 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de ventos costeiros com "perigo potencial" para o Espírito Santo. O alerta, válido até as 23h59 desta quinta-feira (02), atinge 37 cidades capixabas.
Ao longo dos últimos dois dias, a Marinha do Brasil vem alertando que o Espírito Santo é um dos Estados que sentem os efeitos do 'ciclone bomba' que causou destruição e mortes no Sul do Brasil, já que os ventos fortes e as ondas ligados a ele se propagaram em direção ao Sudeste. O ciclone mesmo não chega ao Sudeste, apenas os efeitos do fenômeno.
Além de todo o litoral capixaba, como a Grande Vitória, também estão incluídos nesse aviso do Inmet alguns municípios do Sul, da região Serrana e do Norte do Estado. Veja lista de cidades:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Boa Esperança
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Mateus
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Esse tipo de aviso é emitido quando há uma situação meteorológica "potencialmente perigosa", de acordo com o instituto. O Inmet orienta que os moradores fiquem atentos às informações da Marinha do Brasil.
A Marinha diz que os ventos provocados por esse sistema meteorológico podem causar, até a manhã da próxima sexta (03), ondas, em alto mar, entre 3 e 4 metros de altura, entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Caravelas, na Bahia, incluindo o Espírito Santo.
A aproximação da frente fria ligada ao ciclone, que traz também chuva ao Estado, também poderá provocar ventos de até 74 km/h na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Linhares.