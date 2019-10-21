Previsão de chuva com raios e rajadas de ventos na Grande Vitória

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 12:05
- Atualizado há 6 anos
A segunda-feira (21) no Espírito Santo terá muitas nuvens e mormaço, com pouca chuva. Mas, segundo informações do Climatempo, nesta terça-feira (22), as áreas de instabilidade ganham força e o tempo fica mais carregado sobre o Estado. Há risco de temporais para as cidades que fazem divisa com Aimorés e Vale do Rio Doce. Na Grande Vitória, há risco de chuva isolada, de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento.
Na quarta-feira (23), as instabilidade ganham força com a influência de um sistema de baixa pressão. O tempo fica chuvoso o dia todo no Espírito Santo. Será uma semana mais úmida, com condições para chuvas mais frequentes no Estado.
