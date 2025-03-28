Por que Alegre se destaca entre as cidades de maior calor do Brasil

Qual é a cidade mais quente do Espírito Santo? Para alguns, a resposta é Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ou Colatina, na região Noroeste, carinhosamente apelidada de "Calortina". No entanto, entre os municípios monitorados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quem aparece com frequência no topo dos registros de calor é Alegre, no sul capixaba.
A cidade conta com uma estação meteorológica do Inmet, o que permite o acompanhamento contínuo das temperaturas. Mas não é apenas a existência do equipamento que ajuda a explicar os dias de calorão. As características geográficas e climáticas da região, como o relevo, a circulação de ventos e a forte incidência de radiação solar, também contribuem para a elevação dos termômetros, que podem se aproximar dos 40 °C.
Além de Alegre, o calor intenso é comum em outros municípios do Sul do Espírito Santo, especialmente Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul, Castelo e Alfredo Chaves. Como essas cidades não possuem estações meteorológicas do Inmet, porém, não é possível comparar diretamente os registros oficiais.
De acordo com o Inmet, Alegre tem clima tropical quente, com verões mais quentes e chuvosos e períodos de inverno mais secos. As temperaturas tendem a subir especialmente entre a primavera e o verão, quando a incidência de radiação solar é maior.
Outro fator importante é o relevo. Alegre está cercada por áreas de serra e apresenta trechos mais baixos, uma configuração que pode dificultar a circulação do ar e favorecer a retenção de calor, principalmente durante o dia. À noite, o calor armazenado pelo solo e pelas superfícies urbanas é liberado gradualmente, mantendo a temperatura elevada por mais tempo.
Por estar entre montanhas, a menor circulação de ventos também pode aumentar a sensação de abafamento. Em áreas urbanizadas, asfalto, concreto e outras superfícies absorvem e armazenam calor durante o dia, contribuindo para o chamado efeito de ilha de calor urbana.
Em períodos de tempo mais seco, a umidade relativa do ar também pode cair, o que aumenta o desconforto térmico. É a combinação desses fatores que ajuda a explicar por que Alegre aparece com frequência entre os municípios capixabas de temperaturas mais elevadas.
Mas, quando o assunto é a maior temperatura já registrada oficialmente no Espírito Santo, a história é outra.
Cachoeiro de Itapemirim continua soberana. Em 31 de outubro de 2012, os termômetros chegaram a 43 °C na cidade do Sul do Estado, conhecida como a "capital secreta do mundo".
Ou seria a capital secreta do sol?