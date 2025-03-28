Por que Alegre se destaca entre as cidades de maior calor do Brasil

Qual é a cidade mais quente do Espírito Santo? Para alguns, a resposta é Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ou Colatina, na região Noroeste, carinhosamente apelidada de "Calortina". No entanto, entre os municípios monitorados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quem aparece com frequência no topo dos registros de calor é Alegre, no sul capixaba.





A cidade conta com uma estação meteorológica do Inmet, o que permite o acompanhamento contínuo das temperaturas. Mas não é apenas a existência do equipamento que ajuda a explicar os dias de calorão. As características geográficas e climáticas da região, como o relevo, a circulação de ventos e a forte incidência de radiação solar, também contribuem para a elevação dos termômetros, que podem se aproximar dos 40 °C.





Além de Alegre, o calor intenso é comum em outros municípios do Sul do Espírito Santo, especialmente Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul, Castelo e Alfredo Chaves. Como essas cidades não possuem estações meteorológicas do Inmet, porém, não é possível comparar diretamente os registros oficiais.