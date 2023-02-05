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Mesmo com sol forte, cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas

De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nas outras regiões, a previsão é de calor pelo menos até esta segunda-feira (06)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 fev 2023 às 11:06

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 11:06

Sete cidades das regiões Sul e Serrana do Estado podem registrar uma chuva significativa nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para essas localidades na manhã deste domingo (05), válido até às 10h de segunda-feira (06). O aviso é da cor amarela, o menor da escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar disso, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios:
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Mimoso do Sul
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo aberto nas outras regiões

Nas outras regiões do Estado, o calor vai se manter pelo menos até segunda-feira (6). Para o domingo (5), o sistema de alta pressão mantém o céu aberto e as temperaturas altas.
Já na segunda-feira (6), o sol predomina até o fim da manhã em todo o Espírito Santo, enquanto à tarde há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na Região Serrana e trechos das regiões Sul e Noroeste. Na Grande Vitória e no Litoral Sul, a tarde segue ensolarada, mas existe possibilidade de chuva passageira à noite. Essa tendência se mantém na terça (7) e na quarta-feira (8).

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