Mesmo com sol forte, cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas

Sete cidades das regiões Sul e Serrana do Estado
podem registrar uma chuva significativa nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
emitiu um alerta amarelo para essas localidades na manhã deste domingo (05), válido até às 10h de segunda-feira (06). O aviso é da cor amarela, o menor da escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar disso, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios:
Nas outras regiões do Estado, o calor vai se manter pelo menos até segunda-feira (6). Para o domingo (5), o sistema de alta pressão mantém o céu aberto e as temperaturas altas.
Já na segunda-feira (6), o sol predomina até o fim da manhã em todo o Espírito Santo, enquanto à tarde há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na Região Serrana e trechos das regiões Sul e Noroeste. Na Grande Vitória e no Litoral Sul, a tarde segue ensolarada, mas existe possibilidade de chuva passageira à noite. Essa tendência se mantém na terça (7) e na quarta-feira (8).