Previsão do Tempo

Marinha emite alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Segundo informações do Incaper, no litoral sul, algumas rajadas podem ser fortes nesta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 09:35 - Atualizado há 6 anos

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Marinha emite alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

A semana começa com um alerta da Marinha, indicando ventos fortes nas proximidades do litoral do Espírito Santo. De acordo com a Marinha do Brasil, a intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 74 km/h (40 nós) ao sul de Linhares, entre a manhã desta segunda-feira (14) e de terça-feira (15).

O vento sopra nesta segunda com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas no litoral sul algumas rajadas podem ser fortes. Na terça-feira (15), o vento terá moderada intensidade no litoral sul, destaca o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

PREVISÃO DO TEMPO

Segundo informações do Incaper, a segunda-feira (14) deve ter tempo aberto em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva.

De acordo com informações do Climatempo, a partir desta terça-feira (15), ocorrerão pancadas de chuva à tarde e à noite e, na quarta-feira (16), sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta