Marinha emite alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do ES

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 09:35
- Atualizado há 6 anos
A semana começa com um alerta da Marinha, indicando ventos fortes nas proximidades do litoral do Espírito Santo. De acordo com a Marinha do Brasil, a intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 74 km/h (40 nós) ao sul de Linhares, entre a manhã desta segunda-feira (14) e de terça-feira (15).
O vento sopra nesta segunda com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas no litoral sul algumas rajadas podem ser fortes. Na terça-feira (15), o vento terá moderada intensidade no litoral sul, destaca o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Segundo informações do Incaper, a segunda-feira (14) deve ter tempo aberto em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva.
De acordo com informações do Climatempo, a partir desta terça-feira (15), ocorrerão pancadas de chuva à tarde e à noite e, na quarta-feira (16), sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.
