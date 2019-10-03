Alerta!

Marinha emite alerta de ventos fortes no ES para o final de semana

Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), os ventos podem chegar à 74km/h

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

A Marinha emitiu um alerta de ventos fortes que podem chegar até 74km/h, para o Espírito Santo, principalmente ao sul de Linhares. O aviso começa a partir da tarde desta sexta-feira (4) indo até domingo (6) à noite.

Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a intensificação dos ventos é por conta de um sistema de alta pressão que está sobre a Região Sudeste.

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO PARA O FINAL DE SEMANA

Segundo os institutos meteorológicos Incaper e Inpe, o sol aparece entre nuvens na metade norte do Espírito Santo e em trechos das regiões Serrana e Grande Vitória nesta sexta-feira (4), onde são esperadas chuvas rápidas e isoladas em alguns momentos do dia. Na Capital, a temperatura mínima fica em 20ºC e máxima de 26°C. Nas demais áreas, o sol predomina e não há possibilidade de chuva. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas podem ser observadas rajadas em alguns momentos.

Já no sábado (05), o céu estará parcialmente nublado e pode chover nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, com temperaturas entre 14°C (mínima) e 29°C (máxima).

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima na Capital é de 19 °C e a máxima de 29 °C. No sul do Estado, não deve chover. A temperatura mínima fica em de 17ºC e a máxima 32ºC. Por fim, na região Serrana, os termômetros podem cair em até 14°C e a máxima fica em 27°C.

No domingo (06), o sol volta a aparecer entre nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva e as temperaturas seguem em elevação. Na capital, a mínima é de 21°C e a máxima de 29º C.

