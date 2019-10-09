Previsão do Tempo

Instituto emite alerta de chuva para o Espírito Santo

Trinta cidades estão na lista divulgada pelo Inmet. Confira!

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:06 - Atualizado há 6 anos

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para algumas cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (9). De acordo com o instituto, é previsto chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades com tais áreas de risco.

Em situações como essas, o Inmet alerta que é preciso ter cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico e também orienta que se mantenha informado sobre as condições meteorológicas previstas.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CONFIRA AS CIDADES

Anchieta

Apiacá

Atilio Vivacqua

Bom Jesus Do Norte

Cachoeiro De Itapemirim

Castelo

Conceição Do Castelo

Divino De São Lourenço

Domingos Martins

Guarapari

Guaçuí

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso Do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo Do Sul

São José Do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova Do Imigrante

Viana

Vila Velha



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta