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Instituto emite alerta de chuva e ventania para 61 municípios do ES

Volume de chuva pode chegar a 50 mm/dia. Também há previsão de ventos fortes e corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

29 jan 2025 às 15:51

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 15:51

Previsão de chuva abrange municípios do ES
Previsão de chuvas intensas em cidades do ES é válida até quinta Crédito: Freepik
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (29) um novo alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 61 cidades do Espírito Santo. O aviso, válido até 10h de quinta-feira (30), abrange municípios de todas as regiões do Estado.

Riscos | Alerta amarelo

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta: 

  1. Afonso Cláudio 
  2. Águia Branca 
  3. Alegre 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Apiacá 
  8. Aracruz 
  9. Atílio Vivácqua 
  10. Baixo Guandu 
  11. Barra de São Francisco 
  12. Bom Jesus do Norte 
  13. Brejetuba 
  14. Cachoeiro de Itapemirim 
  15. Cariacica 
  16. Castelo 
  17. Colatina 
  18. Conceição do Castelo 
  19. Divino de São Lourenço 
  20. Domingos Martins 
  21. Dores do Rio Preto 
  22. Fundão 
  23. Governador Lindenberg 
  24. Guaçuí 
  25. Guarapari 
  26. Ibatiba 
  27. Ibiraçu 
  28. Ibitirama 
  29. Iconha 
  30. Irupi 
  31. Itaguaçu 
  32. Itapemirim 
  33. Itarana 
  34. Iúna 
  35. Jerônimo Monteiro 
  36. João Neiva 
  37. Laranja da Terra 
  38. Linhares 
  39. Mantenópolis 
  40. Marataízes 
  41. Marechal Floriano 
  42. Marilândia 
  43. Mimoso do Sul 
  44. Muniz Freire 
  45. Muqui 
  46. Pancas 
  47. Piúma 
  48. Presidente Kennedy 
  49. Rio Novo do Sul 
  50. Santa Leopoldina 
  51. Santa Maria de Jetibá 
  52. Santa Teresa 
  53. São Domingos do Norte 
  54. São José do Calçado 
  55. São Roque do Canaã 
  56. Serra 
  57. Vargem Alta 
  58. Venda Nova do Imigrante 
  59. Viana 
  60. Vila Velha 
  61. Vitória

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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