Duas pessoas ficam feridas em acidente na Curva do Saldanha

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão de dois carros e um caminhão, no final da manhã desta quarta-feira (29), na Curva do Saldanha, na Avenida Vitória, altura do bairro Forte São João, em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, as informações iniciais são de que um dos carros colidiu na parte lateral direita do caminhão e acabou batendo com a lateral direita de outro carro.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente na altura da Curva do Saldanha Crédito: Leitor/A Gazeta

As duas pessoas ficaram feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).