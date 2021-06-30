Inmet emite alerta laranja para onda de frio em todo o ES

Os capixabas podem tirar os casacos do armário porque as temperaturas devem cair ainda mais no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de frio para o Estado nesta quarta-feira (30) e o grau de severidade do aviso é de perigo.
O alerta do Inmet é assinalado na cor laranja e é válido desta quarta-feira (30) até a próxima sexta (2). O instituto aponta que há risco à saúde e que as temperaturas devem ficar cinco graus abaixo da média por período de três a cinco dias. A instrução do Inmet é que, caso haja alguma emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199.
O alerta é válido para todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia pontuou que as regiões afetadas no Estado serão a Serrana, Litoral Sul, Central/Sul Caparaó, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste, além da Região Metropolitana.
Além do Espírito Santo, Estados como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal, também serão afetados pela onda de frio.
REGIÃO SERRANA ABAIXO DOS 5 °C
A Região Serrana do Estado já registrou temperaturas abaixo dos 5º nesta terça-feira (29) e a previsão é de que o clima fique ainda mais frio durante esta semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rura (Incaper), até o próximo domingo (4) a previsão é de frio em todo o Espírito Santo. Isso porque a forte frente fria em atuação no Brasil, que já provocou frio intenso no sul do país nos últimos dias, chegou à região Sudeste nesta segunda-feira (28).
Na manhã da última terça-feira (29), termômetros de moradores de Venda Nova do Imigrante registraram 3 °C. Com a chegada da frente fria, as temperaturas devem seguir abaixo dos 5 °C na Região Serrana.
"As temperaturas devem cair no Estado. Na quinta-feira (1º), podemos ter um novo recorde na Região Serrana, com a mínima podendo chegar a 4 °C", disse Hugo Ramos, meteorologista do Incaper.
Por enquanto, a temperatura mais baixa do ano foi registrada no dia 16 de junho, quando a estação meteorológica do Incaper, instalada no distrito de Aracê, em Domingos Martins, marcou 5,1 °C.