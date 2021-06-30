Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco à saúde

Inmet emite alerta laranja para onda de frio em todo o ES

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas devem ficar cinco graus abaixo da média desta quarta (30) até sexta-feira (2). Outros Estados também serão afetados

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:59

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:59
Inverno chegou e temperaturas caíram em Vitória nesta quarta-feira (30)
Inverno chegou e temperaturas caíram em Vitória nesta quarta-feira (30) Crédito: Carlos Alberto Silva
Os capixabas podem tirar os casacos do armário porque as temperaturas devem cair  ainda mais no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de frio para o Estado nesta quarta-feira (30) e o grau de severidade do aviso é de perigo.
O alerta do Inmet é assinalado na cor laranja e é válido desta quarta-feira (30) até a próxima sexta (2). O instituto aponta que há risco à saúde e que as temperaturas devem ficar cinco graus abaixo da média por período de três a cinco dias. A instrução do Inmet é que, caso haja alguma emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199.
Onda de frio vai atingir o Espírito Santo e outros estados do Brasil
Onda de frio vai atingir o Espírito Santo e outros estados do Brasil Crédito: Reprodução/Inmet
O alerta é válido para todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia pontuou que as regiões afetadas no Estado serão a Serrana, Litoral Sul, Central/Sul Caparaó, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste, além da Região Metropolitana.
Além do Espírito Santo, Estados como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal, também serão afetados pela onda de frio. 

REGIÃO SERRANA ABAIXO DOS 5 °C

A Região Serrana do Estado já registrou temperaturas abaixo dos 5º nesta terça-feira (29) e a previsão é de que o clima fique ainda mais frio durante esta semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rura (Incaper), até o próximo domingo (4) a previsão é de frio em todo o Espírito Santo. Isso porque a forte frente fria em atuação no Brasil, que já provocou frio intenso no sul do país nos últimos dias, chegou à região Sudeste nesta segunda-feira (28).
Termômetros registraram 3 ºC em Venda Nova do Imigrante
Termômetros registraram 3 ºC em Venda Nova do Imigrante Crédito: Alexandre Altoé
Na manhã da última terça-feira (29), termômetros de moradores de Venda Nova do Imigrante registraram 3 °C. Com a chegada da frente fria, as temperaturas devem seguir abaixo dos 5 °C na Região Serrana.
"As temperaturas devem cair no Estado. Na quinta-feira (1º), podemos ter um novo recorde na Região Serrana, com a mínima podendo chegar a 4 °C", disse Hugo Ramos, meteorologista do Incaper.
Por enquanto, a temperatura mais baixa do ano foi registrada no dia 16 de junho, quando a estação meteorológica do Incaper, instalada no distrito de Aracê, em Domingos Martins, marcou 5,1 °C.

Veja Também

Com ciclone e frente fria, praias do ES podem ter ondas de até 2 metros

Com termômetros abaixo dos 5 °C nas montanhas, semana será de frio no ES

Abaixo dos 15°C, Vitória e Vila Velha têm madrugada mais fria do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima defesa civil espírito santo Incaper Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados