Inmet emite alerta laranja para onda de frio em todo o ES

Inverno chegou e temperaturas caíram em Vitória nesta quarta-feira (30) Crédito: Carlos Alberto Silva

o grau de severidade do aviso é de perigo. Os capixabas podem tirar os casacos do armário porque as temperaturas devem cair ainda mais no Espírito Santo . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de frio para o Estado nesta quarta-feira (30) e

O alerta do Inmet é assinalado na cor laranja e é válido desta quarta-feira (30) até a próxima sexta (2). O instituto aponta que há risco à saúde e que as temperaturas devem ficar cinco graus abaixo da média por período de três a cinco dias. A instrução do Inmet é que, caso haja alguma emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199.

Onda de frio vai atingir o Espírito Santo e outros estados do Brasil Crédito: Reprodução/Inmet

O alerta é válido para todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia pontuou que as regiões afetadas no Estado serão a Serrana, Litoral Sul, Central/Sul Caparaó, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste, além da Região Metropolitana.

Além do Espírito Santo, Estados como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal, também serão afetados pela onda de frio.

REGIÃO SERRANA ABAIXO DOS 5 °C

Termômetros registraram 3 ºC em Venda Nova do Imigrante Crédito: Alexandre Altoé

Na manhã da última terça-feira (29), termômetros de moradores de Venda Nova do Imigrante registraram 3 °C. Com a chegada da frente fria, as temperaturas devem seguir abaixo dos 5 °C na Região Serrana.