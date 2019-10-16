Publicado em 16 de outubro de 2019 às 20:13
- Atualizado há 6 anos
Após dias de sol e calor, uma frente fria deve passar rapidamente no próximo domingo (20) pelo Espírito Santo, causando um aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva moderada e rajadas de ventos em toda a Região Sul e Grande Vitória.
Segundo o Climatempo, nas demais áreas há condições de chuvas isoladas com descargas elétricas apenas no período da tarde.
A temperatura prevista para a capital capixaba é mínima de 21°C e máxima de 28°C.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o