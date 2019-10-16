Home
Frente fria deve chegar ao ES no domingo

Há possibilidade de rajada de vento e chuva moderada na Região Sul e na Grande Vitória

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 20:13

 - Atualizado há 6 anos

Uma frente fria pode chegar no domingo (20) no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Após dias de sol e calor,  uma frente fria deve passar rapidamente no próximo domingo (20) pelo Espírito Santo, causando um aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva moderada e rajadas de ventos em toda a Região Sul e Grande Vitória.

Segundo o Climatempo, nas demais áreas há condições de chuvas isoladas com descargas elétricas apenas no período da tarde.

A temperatura prevista para a capital capixaba é mínima de  21°C e  máxima de 28°C.

