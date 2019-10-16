Mudança no tempo

Frente fria deve chegar ao ES no domingo

Há possibilidade de rajada de vento e chuva moderada na Região Sul e na Grande Vitória

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 20:13 - Atualizado há 6 anos

Uma frente fria pode chegar no domingo (20) no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Após dias de sol e calor, uma frente fria deve passar rapidamente no próximo domingo (20) pelo Espírito Santo, causando um aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva moderada e rajadas de ventos em toda a Região Sul e Grande Vitória.

Segundo o Climatempo, nas demais áreas há condições de chuvas isoladas com descargas elétricas apenas no período da tarde.

A temperatura prevista para a capital capixaba é mínima de 21°C e máxima de 28°C.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta