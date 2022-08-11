Frente fria continua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Como primeiros efeitos da frente fria que passa pelo Espírito Santo, os capixabas já sentem o tempo um pouco mais nublado, com ventos e queda nas temperaturas. A chuva, no entanto, ainda não veio com intensidade. Mas o céu continuará mais fechado no fim de semana? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os termômetros não devem chegar aos 30 °C, mas o sol volta a predominar.
A sexta-feira (12) ainda será um dia com efeitos remanescentes da frente fria no Estado. O sol aparece entre nuvens e pode ocorrer chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no Litoral da região Sul e na Grande Vitória. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
O Incaper aponta que no sábado (13) o tempo segue estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas continuam amenas em todas as regiões.
Por fim, o domingo (14) será de sol entre nuvens e com chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã, na região Nordeste e na Grande Vitória. Nas demais regiões, não chove e as temperaturas aumentam.