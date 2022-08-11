Frente fria continua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

A sexta-feira (12) ainda será um dia com efeitos remanescentes da frente fria no Estado. O sol aparece entre nuvens e pode ocorrer chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no Litoral da região Sul e na Grande Vitória. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.