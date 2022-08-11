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Meteorologia

Frente fria continua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Incaper aponta que as temperaturas seguirão amenas, mas descarta a possibilidade de chuva forte nos próximos dias em todo o Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 ago 2022 às 06:52

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 06:52

Pôr do sol visto do Píer de Iemanjá.
Pôr do sol visto do Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Como primeiros efeitos da frente fria que passa pelo Espírito Santo, os capixabas já sentem o tempo um pouco mais nublado, com ventos e queda nas temperaturas. A chuva, no entanto, ainda não veio com intensidade. Mas o céu continuará mais fechado no fim de semana? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os termômetros não devem chegar aos 30 °C, mas o sol volta a predominar. 
A sexta-feira (12) ainda será um dia com efeitos remanescentes da frente fria no Estado. O sol aparece entre nuvens e pode ocorrer chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no Litoral da região Sul e na Grande Vitória. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
O Incaper aponta que no sábado (13) o tempo segue estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas continuam amenas em todas as regiões.
Por fim, o domingo (14) será de sol entre nuvens e com chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã, na região Nordeste e na Grande Vitória. Nas demais regiões, não chove e as temperaturas aumentam. 

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