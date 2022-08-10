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Frente fria

ES recebe alerta de perigo para queda de 5°C nas temperaturas

Aviso de cor laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido das 23h desta quarta-feira (10) até as 10h de sexta-feira (12)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2022 às 12:39

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 12:39

Espírito Santo recebe alerta de perigo para declínio de 5ºC nas temperaturas Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Espírito Santo recebeu um alerta de perigo para o declínio de 5 °C nas temperaturas. O aviso de cor laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido das 23h desta quarta-feira (10) até as 10h de sexta-feira (12). A Marinha do Brasil inclusive, já havia emitido um aviso de ventos com até 75 km/h devido à chegada de uma frente fria ao Estado.
O aviso laranja do Inmet compreende todo o território capixaba. O órgão destaca que a queda de 5 °C nas temperaturas podem trazer leve risco à saúde. 

VENTOS DE ATÉ 75 KM/H

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 75 km/h válido até sexta-feira (12), abrangendo todo o Estado. Na mesma linha, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um aviso de perigo – de cor laranja – para vendaval em quinze municípios do Sul capixaba, desta quarta-feira (10) até meio-dia de quinta-feira (11).
Segundo a Marinha, a frente fria vai afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, com ventos de direção Sudeste a Leste e, posteriormente, do Sudoeste ao Sudeste.

GRANDE FRENTE FRIA PREVISTA PARA O SUDESTE E CENTRO-OESTE 

Segundo o portal Climatempo, uma grande frente fria que se organizou sobre o Centro-Sul do Brasil vai avançar sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, e a chuva poderá chegar a Brasília e na divisa de Mato Grosso com o Tocantins nesta quarta-feira (10). As condições para a chuva aumentam também no Sul do Espírito Santo e no Noroeste de Minas Gerais.
O Climatempo destaca que os ventos provocados pelo ciclone extratropical que se formou com esta frente fria injetam muita umidade sobre o leste da Região Sul estimulando a ocorrência de chuva prolongada e volumosa. 

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