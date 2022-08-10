ES recebe alerta de perigo para queda de 5°C nas temperaturas

Espírito Santo recebe alerta de perigo para declínio de 5ºC nas temperaturas Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O aviso laranja do Inmet compreende todo o território capixaba. O órgão destaca que a queda de 5 °C nas temperaturas podem trazer leve risco à saúde.

VENTOS DE ATÉ 75 KM/H

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 75 km/h válido até sexta-feira (12), abrangendo todo o Estado. Na mesma linha, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um aviso de perigo – de cor laranja – para vendaval em quinze municípios do Sul capixaba, desta quarta-feira (10) até meio-dia de quinta-feira (11).

Segundo a Marinha, a frente fria vai afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, com ventos de direção Sudeste a Leste e, posteriormente, do Sudoeste ao Sudeste.

GRANDE FRENTE FRIA PREVISTA PARA O SUDESTE E CENTRO-OESTE

Segundo o portal Climatempo, uma grande frente fria que se organizou sobre o Centro-Sul do Brasil vai avançar sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, e a chuva poderá chegar a Brasília e na divisa de Mato Grosso com o Tocantins nesta quarta-feira (10). As condições para a chuva aumentam também no Sul do Espírito Santo e no Noroeste de Minas Gerais.