Temperaturas altas

Final de semana com sol e calor em todo o Espírito Santo

A capital Vitória terá a mínima de 21 °C e máxima de 34 °C

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 19:30 - Atualizado há 6 anos

Sol e calor durante a semana no Espírito Santo Crédito: William de Oliveira

Para quem quiser aproveitar o final de semana ao ar livre, a previsão é de sol e tempo firme em todo o Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Incaper), as temperaturas aumentam e o calor predomina.

Para o sábado na Grande Vitória a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima chega na casa dos 30°C. Na Região Sul, sol e poucas nuvens, os termômetros registram a mínima de 16 °C e máxima de 33 °C.

Na região Norte, o dia começa com a mínima de 16°C e a máxima pode chegar aos 31°C.

E quem é da Região Serrana ou pretende ir para lá, pode esperar também sol com poucas nuvens e temperatura mínima de 17°C e a máxima de 30°C.

DOMINGO

No domingo as temperaturas prometem ser mais altas do que o sábado (12) e sol continua predominando, sem nenhuma expectativa de chuva.

Na Grande Vitória a mínima registrada é de 20°C e a máxima chega a 35°C. Na Região Norte, sol entre poucas nuvens deixa os termômetros com a mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Na Região Serrana, onde normalmente o clima é mais fresco, sol e e o tempo firme deixam as temperaturas com a mínima de 19°C e máxima de 31°C

