Fim de semana será de sol e termômetros podem marcar até 36 °C no ES

Final de semana será de poucas nuvens e sol no ES Crédito: Vitor Jubini

com temperaturas que podem chegar aos 36 °C em algumas regiões do O outono é caracterizado por dias frios, assim como o inverno, e dias de calor, característicos do verão. Depois de dois fins de semana com temperaturas amenas e até um friozinho, o sol está de volta. O fim de semana do capixaba promete ser de calor,em algumas regiões do Espírito Santo entre esta sexta-feira (21) e domingo (22).

"Vamos ter manhãs frias e tardes calorosas. Além disso, podemos ter ventos moderados pelo litoral e em alguns trechos do sul e do noroeste poderemos ter um ar mais seco, com baixa umidade relativa do ar, em torno dos 30%", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

SEXTA-FEIRA SEM CHUVA

nas regiões Norte, Noroeste e Sul a máxima pode chegar aos 35 °C. Já na A sexta-feira (21) será com sol e poucas nuvens em todo o Estado, sem chuva, e as temperaturas sobem em todas as regiões capixabas. Na Grande Vitória , mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Enquanto. Já na Região Serrana , mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

ATÉ 36 °C NO SÁBADO

No sábado (22), o vento sopra de moderado a forte no litoral Sul e na Grande Vitória. Mesmo assim, o dia será de calor e sem chance de chuva em todo o Estado.

Na Grande Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 34 °C. Nas regiões Norte e Noroeste, mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Já na região Sul, os termômetros podem chegar a 36 °C. Até nas áreas menos elevadas da Região Serrana, a temperatura máxima pode atingir 31 °C.

NOVA FRENTE FRIA NA SEGUNDA-FEIRA

O domingo será de calor, com sol e poucas nuvens em todo o Estado. O vento sopra de moderado a forte intensidade no litoral da região Sul capixaba. Mas é na segunda-feira (24) que o tempo pode mudar novamente: "Existe uma tendência de passagem de uma frente fria pelo mar no final da tarde de segunda-feira", alerta o meteorologista Hugo Ramos.