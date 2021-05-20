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Nova frente fria na 2ª

Fim de semana será de sol e termômetros podem marcar até 36 °C no ES

Com manhãs frias e tarde de muito calor, entre esta sexta-feira (21) e domingo (23) não há risco de chuva no Estado. Nova frente fria se aproxima na tarde da próxima segunda-feira (24)

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:59

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

20 mai 2021 às 11:59
Calor na Grande Vitória
Final de semana será de poucas nuvens e sol no ES Crédito: Vitor Jubini
O outono é caracterizado por dias frios, assim como o inverno, e dias de calor, característicos do verão. Depois de dois fins de semana com temperaturas amenas e até um friozinho, o sol está de volta. O fim de semana do capixaba promete ser de calor, com temperaturas que podem chegar aos 36 °C em algumas regiões do Espírito Santo entre esta sexta-feira (21) e domingo (22).
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana será com poucas nuvens no Estado, sem risco de chuva. 
"Vamos ter manhãs frias e tardes calorosas. Além disso, podemos ter ventos moderados pelo litoral e em alguns trechos do sul e do noroeste poderemos ter um ar mais seco, com baixa umidade relativa do ar, em torno dos 30%", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

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SEXTA-FEIRA SEM CHUVA

A sexta-feira (21) será com sol e poucas nuvens em todo o Estado, sem chuva, e as temperaturas sobem em todas as regiões capixabas.  Na Grande Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Enquanto nas regiões Norte, Noroeste e Sul a máxima pode chegar aos 35 °C. Já na Região Serrana, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

ATÉ 36 °C NO SÁBADO 

No sábado (22), o vento sopra de moderado a forte no litoral Sul e na Grande Vitória. Mesmo assim, o dia será de calor e sem chance de chuva em todo o Estado. 
Na Grande Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 34 °C. Nas regiões Norte e Noroeste,  mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Já na região Sul, os termômetros podem chegar a 36 °C. Até nas áreas menos elevadas da Região Serrana, a temperatura máxima pode atingir 31 °C.

NOVA FRENTE FRIA NA SEGUNDA-FEIRA

O domingo será de calor, com sol e poucas nuvens em todo o Estado.  O vento sopra de moderado a forte intensidade no litoral da região Sul capixaba. Mas é na segunda-feira (24) que  o tempo pode mudar novamente: "Existe uma tendência de passagem de uma frente fria pelo mar no final da tarde de segunda-feira", alerta o meteorologista Hugo Ramos.
A segunda-feira começará com sol e poucas nuvens, mas ao longo do dia, as condições de tempo devem mudar e provocar um aumento de nuvens no final do dia. Não há previsão de chuva e a temperatura deve cair um pouco na Região Sul.

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