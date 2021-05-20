Confira os cinemas que passam a funcionar e os filmes em cartaz no ES

Cena de Mortal Kombat - O Filme Crédito: Warner Bros

De acordo com 55º Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo , divulgado na última sexta-feira (14), os municípios de Aracruz, Colatina, Piúma, São Mateus e Vitória, classificados com risco baixo ou moderado de contaminação, podem estar com suas salas de cinema abertas. Utilizando das medidas de segurança, tais como distanciamento entre cadeiras, uso de máscara e álcool em gel, estes espaços podem receber os cinéfilos com opções de longas que vão da ficção à comédia.

Embora oito cinemas possam abrir suas portas enquanto este mapa estiver em vigor, até o momento, apenas Cine Gama, de Colatina, Cinemark Shopping Vitória e Cinemagic Norte Sul, ambos na Capital, estão com abertura confirmada. Cine Gama reabriu na semana passada, quando o município entrou em risco moderado, enquanto Cinemagic e o Cinemark retomam suas atividades a partir da quinta-feira (20).

O Cine Jardins, de Vitória, informou que está atento às medidas do governo do Estado e está trabalhando para retornar no mês de junho, ainda sem data definida. Enquanto isso, Cine Ritz Aracruz tem previsão de abertura para o dia 27 de maio. Já os cinemas Cine Metrópolis, Riz Piúma e Ritz São Mateus ainda não deram retorno sobre a sua reabertura até o momento do fechamento desta matéria. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada.

Vale ressaltar que os cinemas de Linhares, que poderiam estar abertos na semana passada, de acordo com 54º Mapa, não podem estar abertos nesta semana. O município passou de risco moderado para alto, impossibilitando as atividades dos cinemas. Confira os filmes em cartaz até o dia 26 de maio.

ESTREIA

MORTAL KOMBAT

110 min/ Ação, Artes Marciais



Direção: Simon McQuoid/ Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson

Sinopse: Em "Mortal Kombat", Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?

HORÁRIOS:

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 15h (quinta a domingo), 19h20 (dub); 17h10, 21h30. Sala 4 (dub): 17h40 (dub).

15h (quinta a domingo), 19h20 (dub); 17h10, 21h30. 17h40 (dub). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h, 21h (quinta a domingo).

19h, 21h (quinta a domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 14h, 16h40, 19h20 (exceto domingo); 15h20, 18h (apenas domingo). Sala 3: 13h40, 16h20, 19h (apenas domingo); 14h40, 17h20, 20h (exceto domingo).

MUNDO EM CAOS

109 min/ Ficção científica, Ação



Direção: Doug Liman/ Elenco: Tom Holland, Daisy Ridley, Demian Bichir

Sinopse: Em "Mundo em Caos", em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade já começou a colonizar outros planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta do planeta e causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem Todd, temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua cidade e, durante sua jornada, conheça pela primeira vez na vida uma mulher.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h30 (apenas domingo); 19h30 (exceto domingo); 13h20 (dub)(apenas domingo); 14h10 (dub)(exceto domingo).

EM GUERRA COM O VOVÔ

95 min/ Comédia



Direção: Tim Hill/ Elenco: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Eugene Levy

Sinopse: Peter e seu avô Ed (Robert de Niro) costumavam ter uma boa relação, mas quando o avô se muda para a casa da família, Peter é forçado a deixar seu quarto e a dormir no sótão. Determinado em conseguir seu espaço de volta, o garoto planeja uma série de armadilhas para expulsar o avô, mas Ed não quer se render e em pouco tempo eles declaram uma guerra! Classificação indicativa 10 anos, contém violência, linguagem imprópria.

HORÁRIOS:

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h40 (quinta a domingo), 19h50.



15h40 (quinta a domingo), 19h50. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 14h30 (exceto domingo); 13h50 (apenas domingo). Sala 8 (dub): 16h50 (exceto domingo); 16h (apenas domingo).

EM CARTAZ

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse:Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?

HORÁRIOS:

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h20, 21h. Sala 4: 21h50.



16h20, 21h. 21h50. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (quinta a domingo).

19h (quinta a domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 13h20, 18h40 (apenas domingo); 14h20, 19h40 (exceto domingo); 16h (dub)(apenas domingo); 17h (dub)(exceto domingo).

ROGAI POR NÓS

99 min/ Terror



Direção: Evan Spiliotopoulos/ Elenco: Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler

Sinopse: "Rogai por Nós"conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta visita da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a notícia se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres, um jornalista decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira, visita a pequena cidade da Nova Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis começam a acontecer por toda parte, ele começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.

HORÁRIOS:

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h25 (dub); 21h40.



17h25 (dub); 21h40. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (quinta a domingo).

21h (quinta a domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 19h50 (exceto domingo); 18h50 (apenas domingo); 17h10 (dub)(exceto domingo); 16h20 (dub)(apenas domingo).

DEMON SLADYER- MUGEN TRAIN: O FILME

115 min/ Animé



Direção: Haruo Sotozaki/ Elenco: Natsuki Hanae, Akari Hito, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Satoshi hino

Sinopse: É o período Taisho no Japão. Tanjiro, um garoto de bom coração que vende carvão para sobreviver, encontra sua família massacrada por um demônio. Para piorar a situação, sua irmã mais nova, Nezuko, a única sobrevivente, foi transformada em um demônio. Classificação indicativa 14 anos, contém violência.