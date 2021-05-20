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Praia Acessível

Serviço de banho de mar para cadeirantes volta a funcionar em Vitória

Atividade estará disponível todas as quintas e sextas-feiras, das 8 às 13 horas, na praia da Curva da Jurema

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 07:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 07:23
Projeto praia acessível volta a funcionar depois de dois meses
Projeto praia acessível volta a funcionar depois de dois meses Crédito: Jansen Lube/PMV
Serviço de banho de mar para cadeirantes volta a funcionar em Vitória
Depois de dois meses de paralisação, por conta da pandemia de coronavírusVitória volta a oferecer nesta quinta-feira (20) o serviço praia acessível, que permite que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida tomem banho de mar em segurança.
O projeto é realizado na praia da Curva da Jurema e tem por objetivo garantir o banho de mar assistido aos cadeirantes, por meio de cadeiras anfíbias, que não afundam na areia e são flutuantes. A altura do equipamento permite ao usuário contato direto com a água.
De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp), a atividade estará disponível todas as quintas e sextas-feiras, das 8 às 13 horas.

PROTOCOLOS DE SGURANÇA

Por conta da pandemia, apenas quatros das 20 cadeiras anfíbias do projeto serão disponibilizadas nesse retorno da atividade. Instrutores e guarda-vidas também foram orientados sobre a necessidade do uso de máscara.
"Todos os nossos profissionais foram orientados quanto aos cuidados necessários, seguindo rigorosamente os protocolos das autoridades sanitárias. O uso de álcool em gel e de máscaras é obrigatório durante as atividades, podendo a máscara ser retirada apenas no momento de entrada no mar", explicou a coordenadora do projeto, Tainá Pereira Gusmão.

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