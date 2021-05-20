Projeto praia acessível volta a funcionar depois de dois meses Crédito: Jansen Lube/PMV

Your browser does not support the audio element. Serviço de banho de mar para cadeirantes volta a funcionar em Vitória

Depois de dois meses de paralisação, por conta da pandemia de coronavírus Vitória volta a oferecer nesta quinta-feira (20) o serviço praia acessível, que permite que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida tomem banho de mar em segurança.

O projeto é realizado na praia da Curva da Jurema e tem por objetivo garantir o banho de mar assistido aos cadeirantes, por meio de cadeiras anfíbias, que não afundam na areia e são flutuantes. A altura do equipamento permite ao usuário contato direto com a água.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp), a atividade estará disponível todas as quintas e sextas-feiras, das 8 às 13 horas.

PROTOCOLOS DE SGURANÇA

Por conta da pandemia, apenas quatros das 20 cadeiras anfíbias do projeto serão disponibilizadas nesse retorno da atividade. Instrutores e guarda-vidas também foram orientados sobre a necessidade do uso de máscara.