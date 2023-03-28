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Aviso meteorológico

Espírito Santo recebe novo alerta para chuvas intensas em 44 cidades

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia e vale até a manhã desta quarta-feira (29); algumas cidades do Sul, como Iúna, registraram temporais nesta segunda (27)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 mar 2023 às 15:17

Publicado em 28 de Março de 2023 às 15:17

Inmet
O alerta do Inmet se estende por cidades da Grande Vitória e regiões Serrana, Sul e parte do Norte Crédito: Reprodução/Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo - perigo potencial - para chuvas intensas que podem atingir 44 cidades do Espírito Santo. O aviso é para municípios das regiões Serrana, Grande Vitória, Sul e Litoral Norte do Estado, e válido até às 10h desta quarta-feira (29). 

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). O Inmet ainda alerta para o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja cidades:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivacqua
  8.  Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba 
  10. Cachoeiro de Itapemirim 
  11. Cariacica 
  12. Castelo 
  13. Conceição do Castelo 
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins 
  16. Dores do Rio Preto 
  17. Fundão 
  18. Guaçuí 
  19. Guarapari 
  20. Ibatiba 
  21. Ibitirama 
  22. Iconha 
  23. Irupi
  24. Itapemirim 
  25. Itarana 
  26. Iúna 
  27. Jerônimo Monteiro 
  28. Marataízes 
  29. Marechal Floriano 
  30. Mimoso do Sul 
  31. Muniz Freire
  32.  Muqui Piúma
  33.  Presidente Kennedy 
  34. Rio Novo do Sul 
  35. Santa Leopoldina 
  36. Santa Maria de Jetibá 
  37. Santa Teresa
  38.  São José do Calçado
  39.  Serra 
  40. Vargem Alta 
  41. Venda Nova do Imigrante
  42.  Viana 
  43. Vila Velha 
  44. Vitória

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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