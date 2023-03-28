Poste fica no meio de estrada após via ser ampliada em Vargem Alta

Os motoristas que trafegam por uma estrada asfaltada na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, se deparam com uma surpresa nada agradável ao chegarem em um trecho da vista: um poste, localizado bem no meio da via. A situação foi flagrada nesta semana por uma pessoa que passava pelo local e o vídeo foi compartilhado em redes sociais. Procurada por A Gazeta, a prefeitura alegou que ampliou a via, ficando a cargo da concessionária de energia elétrica da região retirar a estrutura.
No vídeo, o motorista do carro precisa desviar para não atingir a estrutura. “Olha o poste no meio da rua. Como é que pode?”, indaga a pessoa que divulgou a gravação.
Segundo a Prefeitura de Vargem Alta, a estrada rural recebeu obra recentemente e foi feito alargamento da via no trecho onde já existia o poste. Com a mudança, o pilar ficou no meio da pista, colocando a segurança de quem trafega em risco. A informação é de que houve um pedido de ofício para a mudança do poste junto à EDP – concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica – mas a administração municipal alega não ter tido a solicitação atendida.
Procurada pela reportagem, a EDP informou, por nota, que após alteração viária, a Prefeitura de Vargem Alta solicitou o remanejamento do poste, conforme regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A concessionária disse que aguarda uma autorização do órgão municipal para a execução do serviço. A administração municipal voltou a ser procurada, diante do retorno da empresa, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.