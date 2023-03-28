Poste fica no meio de estrada após via ser ampliada em Vargem Alta

A Gazeta, a prefeitura alegou que ampliou a via, ficando a cargo da concessionária de energia elétrica da região retirar a estrutura. Os motoristas que trafegam por uma estrada asfaltada na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo, se deparam com uma surpresa nada agradável ao chegarem em um trecho da vista: um poste, localizado bem no meio da via. A situação foi flagrada nesta semana por uma pessoa que passava pelo local e o vídeo foi compartilhado em redes sociais. Procurada por, a prefeitura alegou que ampliou a via, ficando a cargo da concessionária de energia elétrica da região retirar a estrutura.

No vídeo, o motorista do carro precisa desviar para não atingir a estrutura. “Olha o poste no meio da rua. Como é que pode?”, indaga a pessoa que divulgou a gravação.

Segundo a Prefeitura de Vargem Alta, a estrada rural recebeu obra recentemente e foi feito alargamento da via no trecho onde já existia o poste. Com a mudança, o pilar ficou no meio da pista, colocando a segurança de quem trafega em risco. A informação é de que houve um pedido de ofício para a mudança do poste junto à EDP – concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica – mas a administração municipal alega não ter tido a solicitação atendida.