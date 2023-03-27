Um temporal, acompanhado de vento forte, alagou ruas do Centro da cidade de Iúna, na Região do Caparaó. Algumas casas também ficaram parcialmente destelhadas. Tudo isso ocorreu na tarde desta segunda-feira (27). De acordo com a Defesa Civil, uma família está desalojada. Ninguém ficou ferido durante o temporal.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Filipe Mariano Rodrigues, a chuva começou por volta das 16h e durou cerca de uma hora. “No Centro, o alagamento foi momentâneo e a água já baixou. Além de ventos fortes, teve registro também de pedras de granizo. No bairro Quilombo, quatro casas ficaram parcialmente destelhadas e no Pito uma família está desalojada”, disse o coordenador.
Na manhã desta terça-feira (28), Rodrigues disse que a Defesa Civil contabilizou o estrago por conta do destelhamento parcial em 14 casas, nos bairros Quilombo, Pito e Nossa Senhora da Penha. Após levantamento, a prefeitura deve ajudar com material de construção, segundo o coordenador. Barreiras em estradas e quedas de árvores foram retiradas em limpeza da prefeitura pela manhã.
Chuva alaga ruas no Centro e vendaval destelha casas em Iúna