Chuva alaga ruas no Centro e vendaval destelha casas em Iúna

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Filipe Mariano Rodrigues, a chuva começou por volta das 16h e durou cerca de uma hora. “No Centro, o alagamento foi momentâneo e a água já baixou. Além de ventos fortes, teve registro também de pedras de granizo. No bairro Quilombo, quatro casas ficaram parcialmente destelhadas e no Pito uma família está desalojada”, disse o coordenador.