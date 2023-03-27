Grupo faz assaltos seguidos em lojas de Ibatiba, Marataízes e Cachoeiro

Marataízes e Um grupo, formado por dois homens e duas mulheres, tem causado prejuízos a lojistas especializados na venda de celulares, nas cidades de Ibatiba Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Desde a última quarta-feira (22), o grupo foi flagrado por câmeras de segurança. Nas filmagens, eles se passam por clientes, e levam os aparelhos das vitrines. O prejuízo estimado dos empresários é superior a R$ 40 mil.

O primeiro registro foi em uma loja no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó, na última quarta-feira (22). Um homem e uma mulher ficam na entrada da loja conversando, onde estão expostos os celulares. Um terceiro integrante fica no balcão com uma mulher, distraindo as vendedoras, enquanto dois aparelhos avaliados em R$ 11 mil, são levados.

Imagens de câmeras de segurança foram coletadas e entregues à polícia. “Nesse fim de semana, vi imagens dos outros furtos e são as mesmas pessoas”, disse o empresário, que prefere não se identificar.

Em Marataízes, a ação criminosa aconteceu no final da manhã de sexta-feira (24). O empresário, Philip Augusto Tigre, conta que atendeu ao grupo no final da manhã. Enquanto ele atendia a uma das mulheres próximo ao balcão da loja, um dos homens se aproveita e pega três celulares em um dos expositores. O prejuízo, segundo a vítima, é avaliado em R$ 8 mil. “Registramos boletim de ocorrência e informamos os códigos dos aparelhos para a polícia rastrear”, contou.

Cachoeiro

O último registro de furto foi flagrado pelas câmeras de segurança de um quiosque de celulares em um centro comercial do bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim. Do local, quatro aparelhos foram levados na noite do último sábado (25).

Acompanhados de duas mulheres, um dos homens força a vitrine de vidro e levam quatro aparelhos. A ação é rápida, dura menos de um minuto e não é percebida pelos seguranças do local, nem pelos clientes passando ao redor. O expediente da loja já havia se encerrado quando o crime aconteceu. O prejuízo é avaliado em mais de R$ 26 mil.

O que diz a polícia

Procurada para saber se autoria dos crimes é do mesmo grupo, a Polícia Civil disse que investiga os casos por meio das delegacias de Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e Ibatiba. Informou ainda que trabalha para que os suspeitos sejam identificados, responsabilizados e que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região.