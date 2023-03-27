Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Grupo faz assaltos seguidos em lojas de Ibatiba, Marataízes e Cachoeiro

Primeiro registro ocorreu no Centro de Ibatiba, na quarta (22). Em outro caso, três aparelhos foram levados de loja em Marataízes, na sexta-feira (24). Último registro ocorreu no sábado (25), em Cachoeiro

Publicado em 27 de Março de 2023 às 17:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 mar 2023 às 17:42
Um grupo, formado por dois homens e duas mulheres, tem causado prejuízos a lojistas especializados na venda de celulares, nas cidades de IbatibaMarataízes e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Desde a última quarta-feira (22), o grupo foi flagrado por câmeras de segurança. Nas filmagens, eles se passam por clientes, e levam os aparelhos das vitrines. O prejuízo estimado dos empresários é superior a R$ 40 mil.
O primeiro registro foi em uma loja no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó, na última quarta-feira (22). Um homem e uma mulher ficam na entrada da loja conversando, onde estão expostos os celulares. Um terceiro integrante fica no balcão com uma mulher, distraindo as vendedoras, enquanto dois aparelhos avaliados em R$ 11 mil, são levados.
Imagens de câmeras de segurança foram coletadas e entregues à polícia. “Nesse fim de semana, vi imagens dos outros furtos e são as mesmas pessoas”, disse o empresário, que prefere não se identificar.
Em Marataízes, a ação criminosa aconteceu no final da manhã de sexta-feira (24). O empresário, Philip Augusto Tigre, conta que atendeu ao grupo no final da manhã. Enquanto ele atendia a uma das mulheres próximo ao balcão da loja, um dos homens se aproveita e pega três celulares em um dos expositores. O prejuízo, segundo a vítima, é avaliado em R$ 8 mil. “Registramos boletim de ocorrência e informamos os códigos dos aparelhos para a polícia rastrear”, contou.

Cachoeiro

O último registro de furto foi flagrado pelas câmeras de segurança de um quiosque de celulares em um centro comercial do bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim. Do local, quatro aparelhos foram levados na noite do último sábado (25).
Acompanhados de duas mulheres, um dos homens força a vitrine de vidro e levam quatro aparelhos. A ação é rápida, dura menos de um minuto e não é percebida pelos seguranças do local, nem pelos clientes passando ao redor. O expediente da loja já havia se encerrado quando o crime aconteceu. O prejuízo é avaliado em mais de R$ 26 mil.

O que diz a polícia

Procurada para saber se autoria dos crimes é do mesmo grupo, a Polícia Civil disse que investiga os casos por meio das delegacias de Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e Ibatiba. Informou ainda que trabalha para que os suspeitos sejam identificados, responsabilizados e que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região.
Questionados se as delegacias estão atuando em conjunto, a corporação não respondeu. A polícia pede a colaboração da população na elucidação de delitos ou infrações pelo Disque Denuncia 181.

Veja Também

Professor de escola da Serra é levado à delegacia após denúncia de assédio

Justiça solta homem que roubou idosa um dia após prisão em Vila Velha

Casal e filha de 10 anos são sequestrados e levados a canavial em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Ibatiba Polícia Civil Furto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados