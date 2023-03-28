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Medida extrema

Moradores pintam faixa de pedestres que estava apagada em Aracruz

Eles alegam que, com sinalização apagada, pedestres tinham dificuldade para atravessar via, que é movimentada; especialista alerta que alterações na via não podem ser feitas pela população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2023 às 13:58

Publicado em 28 de Março de 2023 às 13:58

Revoltados com a dificuldade para atravessar avenida, moradores pintaram uma faixa de pedestres na via, no Centro de Aracruz, no Norte do Estado. Foi divulgado em redes sociais um vídeo da ação, que ocorreu na manhã da última segunda-feira (27). Os munícipes alegam que a sinalização estava apagada havia muito tempo, o que vinha dificultando a travessia devido ao grande movimento na via.
Nas imagens divulgadas, é possível ver duas mulheres pintando a faixa de pedestres com um spray branco, e usando uma vassoura e pedaços de papelão para ajudar. Além da sinalização apagada, moradores também reclamaram da falta se semáforo na avenida.
As mulheres que fizeram a pintura da faixa são funcionárias de uma loja que fica em frente a esse trecho. Segundo elas, a falta de sinalização atrapalha a loja que realiza entregas e não consegue atravessar a rua.
A falta de sinalização preocupa e atrapalha os moradores, que contaram que o local tem um fluxo intenso de carros por ser cortado por uma rodovia estadual, a ES 124. Isso faz com que seja difícil de atravessar a via.
A manutenção do trecho, cortado por rodovia estadual, é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O órgão informou que está finalizando o recapeamento para iniciar a sinalização na segunda quinzena do mês de abril.
O DER-ES disse ainda que é o único responsável pela manutenção e conservação das rodovias estaduais, alertando que os moradores não devem fazer nenhum tipo de alteração no sistema rodoviário federal. O órgão esclareceu que pedidos de melhorias podem ser registrados junto ao órgão – os números para atendimento são (27) 3636-4401 (WhatsApp) e (27) 3636-4400.

Medida não é recomendada 

Segundo especialista em trânsito Josimar Amaral, medidas como essa – em que moradores pintam faixas de pedestres apagadas ou constroem quebra-molas – não podem ser feitas pelos cidadãos, pois o procedimento deve ser feito seguindo regras que constam na legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
"Tem especificidades que precisam ser seguidas. Por exemplo, tem um tipo de tinta que precisa ser usado, uma largura correta, especificação da faixa. Somente o órgão responsável que pode mexer ali. Principalmente porque dependendo do tipo de material usado, pode até causar um acidente. Uma tinta utilizada que não é a correta, pode até mesmo fazer um carro derrapar"
Josimar Amaral - Especialista em trânsito
Josimar explica que, nesses casos, o fundamental é entrar em contato com o órgão responsável e pedir a intervenção e manutenção do trecho em questão.
"Sabemos que muitas vezes o morador já entrou com pedido para revitalização e não teve um retorno, mas nesses casos é preciso aguardar. Se as pessoas que realizaram a ação não depredaram o espaço público nem nenhum patrimônio, nenhuma sanção é dada aos moradores, apenas não é um procedimento indicado", afirmou o especialista.
*Com informações do g1ES

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