ES tem previsão de chuva nesta quinta-feira

Ao longo desta quinta-feira (24) a situação permanece de alerta para chuva frequente e volumosa, que pode acontecer nas áreas do extremo Norte do Espírito Santo. O sol poderá aparecer pouco e há risco de chuva forte a qualquer momento em grande parte do interior capixaba. Em Vitória, as áreas de instabilidade perdem força e, apesar do céu nublado, deve chover pouco a qualquer momento do dia. Já no extremo Sul capixaba o sol deve aparecer entre muitas nuvens e não há mais chance de chuva.
Na Grande Vitória, a variação de nuvens deixa a temperatura mínima em torno de 20°C e máxima de 28°C. Na Região Serrana, nas áreas mais altas, o dia começa com temperatura mínima de 17°C e máxima não ultrapassa os 25°C. As muitas nuvens na região possibilitam chuva no período da tarde e noite.
Na Região Norte, a variação de nuvens e as chuvas ocasionais deixam o clima com temperatura mínima de 21°C e a máxima de 30°C. Já na região Sul, os termômetros registram a temperatura mínima de 19°C e a máxima chega a 31°C.