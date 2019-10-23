Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

ES tem previsão de chuva nesta quinta-feira

Veja a previsão do tempo para todas as regiões do Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 20:49
Tempo nublado na Orla de Camburi, Vitória Crédito: Vanildo Pires de Souza
Ao longo desta quinta-feira (24) a situação permanece de alerta para chuva frequente e volumosa, que pode acontecer nas áreas do extremo Norte do Espírito Santo. O sol poderá aparecer pouco e há risco de chuva forte a qualquer momento em grande parte do interior capixaba. Em Vitória, as áreas de instabilidade perdem força e, apesar do céu nublado, deve chover pouco a qualquer momento do dia. Já no extremo Sul capixaba o sol deve aparecer entre muitas nuvens e não há mais chance de chuva.
Na Grande Vitória, a variação de nuvens deixa a temperatura mínima em torno de  20°C e máxima de 28°C. Na Região Serrana, nas áreas mais altas, o dia começa com temperatura mínima de 17°C e máxima não ultrapassa os 25°C. As muitas nuvens na região possibilitam chuva no período da tarde e noite.
Na Região Norte, a variação de nuvens e as chuvas ocasionais deixam o clima com temperatura mínima de 21°C e a máxima de 30°C. Já na região Sul, os termômetros registram a temperatura mínima de 19°C e a máxima chega a 31°C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados