ES tem previsão de chuva nesta quinta-feira

Ao longo desta quinta-feira (24) a situação permanece de alerta para chuva frequente e volumosa, que pode acontecer nas áreas do extremo Norte do Espírito Santo. O sol poderá aparecer pouco e há risco de chuva forte a qualquer momento em grande parte do interior capixaba. Em Vitória, as áreas de instabilidade perdem força e, apesar do céu nublado, deve chover pouco a qualquer momento do dia. Já no extremo Sul capixaba o sol deve aparecer entre muitas nuvens e não há mais chance de chuva.