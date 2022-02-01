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ES tem alerta de chuva forte para Grande Vitória e outras cidades

Aviso, publicado na noite desta segunda (31), é válido até as 10h desta terça (1°) para 49 municípios. Segundo Inmet, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 21:42

Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

31 jan 2022 às 21:42
Após emitir um alerta de chuva intensa para 43 cidades do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (31), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso amarelo – de perigo potencial – às 19h45, desta vez para 49 municípios, também válido até as 10h desta terça-feira (1º).
De acordo com o novo alerta, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e de ventos intensos, que podem atingir 60 km/h. O instituto informou que existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e deu instruções. Confira:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Inmet emite aviso para chuvas intensas no ES
Inmet emite aviso para chuvas intensas no ES Crédito: Reprodução | Inmet
VEJA A LISTA DE CIDADES:
  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Alto Rio Novo 
  5. Anchieta 
  6. Aracruz 
  7. Baixo Guandu 
  8. Barra de São Francisco 
  9. Boa Esperança 
  10. Cariacica 
  11. Colatina 
  12. Conceição da Barra 
  13. Domingos Martins 
  14. Ecoporanga 
  15. Fundão 
  16. Governador Lindenberg 
  17. Guarapari 
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu 
  20. Itarana 
  21. Jaguaré 
  22. João Neiva 
  23. Laranja da Terra 
  24. Linhares 
  25. Mantenópolis 
  26. Marechal Floriano 
  27. Marilândia 
  28. Montanha 
  29. Mucurici 
  30. Nova Venécia 
  31. Pancas 
  32. Pedro Canário 
  33. Pinheiros Piúma 
  34. Ponto Belo 
  35. Rio Bananal 
  36. Santa Leopoldina 
  37. Santa Maria de Jetibá 
  38. Santa Teresa 
  39. São Domingos do Norte 
  40. São Gabriel da Palha 
  41. São Mateus 
  42. São Roque do Canaã 
  43. Serra 
  44. Sooretama 
  45. Viana 
  46. Vila Pavão 
  47. Vila Valério 
  48. Vila Velha
  49. Vitória

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