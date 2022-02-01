ES tem alerta de chuva forte para Grande Vitória e outras cidades

Após emitir um alerta de chuva intensa para 43 cidades do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (31), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso amarelo – de perigo potencial – às 19h45, desta vez para 49 municípios, também válido até as 10h desta terça-feira (1º).
De acordo com o novo alerta, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e de ventos intensos, que podem atingir 60 km/h. O instituto informou que existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e deu instruções. Confira:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória