ES tem alerta de chuva forte para Grande Vitória e outras cidades

De acordo com o novo alerta, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e de ventos intensos, que podem atingir 60 km/h. O instituto informou que existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e deu instruções. Confira: