ES sob alerta de chuvas fortes, granizo e ventos de até 100 km/h

Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos nas regiões abrangidas

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou novos alertas de tempestade em cidades capixabas. O segundo da escala de perigo alerta laranja, que indica perigo de tempestade, começa a valer às 12h deste sábado (11) e permanece em vigor até as 10h de domingo (13). O Inmet também emitiu um alerta amarelo, de menor severidade, para todos os 78 municípios do Espírito Santo .

Alerta de perigo para tempestade

O alerta laranja prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos com intensos de 60 a 100 quilômetros por hora e ainda queda de granizo. Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos. As cidades sob este alerta são: