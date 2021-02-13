ES recebe novo alerta de chuva válido para 39 cidades

Poço do Egito, um dos cartões-postais do Caparaó capixaba, região com alerta de chuva Crédito: Tadeu Bianconi | Setur-ES

Depois das fortes chuvas que atingiram grande parte do Espírito Santo entre o último domingo e início da semana, o sol passou a predominar, mas algumas cidades capixabas já receberam novo alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de atenção para 39 municípios com previsão de chuva que pode chegar aos 50mm/dia. São eles:

De acordo com o Inmet, o alerta é amarelo, chamado "perigo potencial" para acumulado de chuva e é válido até este domingo (14). A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O volume previsto tem baixa possibilidade de alagamento, mas em cidades com áreas de risco há chances de pequenos deslizamentos.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

Apesar do alerta do Inmet, as temperaturas devem seguir altas no Estado, chegando aos 35ºC.

Grande Vitória: mínima: 22º C | máxima 34ºC

mínima: 22º C | máxima 34ºC Região Sul: mínima 20ºC | máxima 35ºC

mínima 20ºC | máxima 35ºC Região Serrana: mínima 18ºC | máxima 32ºC

mínima 18ºC | máxima 32ºC Região Norte: mínima 23ºC | máxima 34ºC

mínima 23ºC | máxima 34ºC Região Noroeste: mínima 20ºC | máxima 34ºC

mínima 20ºC | máxima 34ºC Região Nordeste: mínima 22ºC | máxima 32ºC



Fonte: Incaper

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.