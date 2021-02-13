ES recebe novo alerta de chuva válido para 39 cidades

Depois das fortes chuvas que atingiram grande parte do Espírito Santo entre o último domingo e início da semana, o sol passou a predominar, mas algumas cidades capixabas já receberam novo alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de atenção para 39 municípios com previsão de chuva que pode chegar aos 50mm/dia. São eles:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
De acordo com o Inmet, o alerta é amarelo, chamado "perigo potencial" para acumulado de chuva e é válido até este domingo (14). A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O volume previsto tem baixa possibilidade de alagamento, mas em cidades com áreas de risco há chances de pequenos deslizamentos.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.
Apesar do alerta do Inmet, as temperaturas devem seguir altas no Estado, chegando aos 35ºC.
- Grande Vitória: mínima: 22º C | máxima 34ºC
- Região Sul: mínima 20ºC | máxima 35ºC
- Região Serrana: mínima 18ºC | máxima 32ºC
- Região Norte: mínima 23ºC | máxima 34ºC
- Região Noroeste: mínima 20ºC | máxima 34ºC
- Região Nordeste: mínima 22ºC | máxima 32ºC
Fonte: Incaper
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.