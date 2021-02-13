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Previsão do tempo

ES recebe novo alerta de chuva válido para 39 cidades

Apesar do alerta do Inmet, as temperaturas devem seguir altas no Estado, chegando aos 35°C

Publicado em 

13 fev 2021 às 17:18

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 17:18

Poço do Egito, Iúna
Poço do Egito, um dos cartões-postais do Caparaó capixaba, região com alerta de chuva Crédito: Tadeu Bianconi | Setur-ES
Depois das fortes chuvas que atingiram grande parte do Espírito Santo entre o último domingo e início da semana, o sol passou a predominar, mas algumas cidades capixabas já receberam novo alerta.  O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de atenção para 39 municípios com previsão de chuva que pode chegar aos 50mm/dia. São eles:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guarapari
  17. Guaçuí
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante
  38. Viana
  39. Vila Velha
De acordo com o Inmet, o alerta é amarelo, chamado "perigo potencial" para acumulado de chuva e é válido até este domingo (14). A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O volume previsto tem baixa possibilidade de alagamento, mas em cidades com áreas de risco há chances de pequenos deslizamentos.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.
Apesar do alerta do Inmet, as temperaturas devem seguir altas no Estado, chegando aos 35ºC. 
  • Grande Vitória: mínima: 22º C | máxima 34ºC
  • Região Sul: mínima 20ºC | máxima 35ºC
  • Região Serrana: mínima 18ºC | máxima 32ºC
  • Região Norte: mínima 23ºC | máxima 34ºC
  • Região Noroeste: mínima 20ºC | máxima 34ºC
  • Região Nordeste: mínima 22ºC | máxima 32ºC

    Fonte: Incaper

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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