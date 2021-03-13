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Previsão do tempo

ES recebe novo alerta de chuva e vendaval válido para 12 cidades

O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia vale até domingo (14), podendo ser prorrogado

Publicado em 13 de Março de 2021 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2021 às 09:29
Enchente no bairro Vila Viana, em Alegre
Alegre, um dos municípios mais castigados pelas fortes chuvas registradas nesta semana Crédito: Paulo Avilez
O fim de semana promete ser marcado por muita chuva e vendaval na região Sul do Espírito SantoAlegreuma das cidades que mais registraram estragos após os temporais dos últimos dias, está de novo na lista de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de volume expressivo de chuva para 12 cidades capixabas:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Divino de São Lourenço
  5. Dores do Rio Preto
  6. Guaçuí
  7. Ibatiba
  8. Ibitirama
  9. Irupi
  10. Iúna
  11. Muniz Freire
  12. São José do Calçado
De acordo com o Inmet, o alerta é amarelo, chamado "perigo potencial", e é válido até este domingo (14), podendo ser prorrogado.  
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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