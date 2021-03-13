ES recebe novo alerta de chuva e vendaval válido para 12 cidades

Alegre, um dos municípios mais castigados pelas fortes chuvas registradas nesta semana Crédito: Paulo Avilez

De acordo com o Inmet, o alerta é amarelo, chamado "perigo potencial", e é válido até este domingo (14), podendo ser prorrogado.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.