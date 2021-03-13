ES recebe novo alerta de chuva e vendaval válido para 12 cidades

O fim de semana promete ser marcado por muita chuva e vendaval na região Sul do Espírito Santo. Alegre, uma das cidades que mais registraram estragos após os temporais dos últimos dias, está de novo na lista de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de volume expressivo de chuva para 12 cidades capixabas:
De acordo com o Inmet, o alerta é amarelo, chamado "perigo potencial", e é válido até este domingo (14), podendo ser prorrogado.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.