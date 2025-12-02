Meteorologia

ES recebe alertas de tempestade, ventania e queda de granizo

Avisos do Inmet informam sobre a possibilidade grande de chuvas volumosas, acompanhadas de ventos fortes e outros fenômenos; confira as regiões

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:16

Espírito Santo está sob alertas de tempestade em diferentes intensidades nos próximos dias Crédito: Inmet/Reprodução

Os próximos dias devem ser de tempo instável no Espírito Santo, com chance de chuvas intensas, ventania e queda de granizo em algumas regiões capixabas. Já nesta terça-feira (2), o Estado recebeu dois novos alertas de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos de perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo) são válidos até as 10 horas de quarta-feira (3).

Alerta laranja

Em 51 cidades, pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por horas. Também há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Alerta amarelo

Apesar de apenas algumas regiões estarem sob o alerta de perigo (laranja), em todo o Estado, há risco de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e queda de granizo.

Instabilidade

Nos próximos dias, o tempo deve ficar instável em diversas regiões do Espírito Santo, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Ainda nesta terça (2), há risco de tempestades nas regiões Sul e Caparaó no fim da tarde e durante a noite.

A instabilidade deve aumentar entre quarta (3) e sexta-feira (5), com possibilidade de acumulados elevados de chuva, especialmente no Centro-Norte, com riscos de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e interrupções de energia. No Norte capixaba, a condição de tempo instável deve seguir até, pelo menos, a próxima segunda-feira (8).

