ES recebe alertas de tempestade, ventania e queda de granizo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:16
Os próximos dias devem ser de tempo instável no Espírito Santo, com chance de chuvas intensas, ventania e queda de granizo em algumas regiões capixabas. Já nesta terça-feira (2), o Estado recebeu dois novos alertas de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos de perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo) são válidos até as 10 horas de quarta-feira (3).
Em 51 cidades, pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por horas. Também há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Apesar de apenas algumas regiões estarem sob o alerta de perigo (laranja), em todo o Estado, há risco de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e queda de granizo.
Nos próximos dias, o tempo deve ficar instável em diversas regiões do Espírito Santo, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Ainda nesta terça (2), há risco de tempestades nas regiões Sul e Caparaó no fim da tarde e durante a noite.
A instabilidade deve aumentar entre quarta (3) e sexta-feira (5), com possibilidade de acumulados elevados de chuva, especialmente no Centro-Norte, com riscos de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e interrupções de energia. No Norte capixaba, a condição de tempo instável deve seguir até, pelo menos, a próxima segunda-feira (8).
