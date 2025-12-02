Home
>
Clima no ES
>
ES recebe alertas de tempestade, ventania e queda de granizo

ES recebe alertas de tempestade, ventania e queda de granizo

Avisos do Inmet informam sobre a possibilidade grande de chuvas volumosas, acompanhadas de ventos fortes e outros fenômenos; confira as regiões

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:16

Espírito Santo está sob alertas de tempestade
Espírito Santo está sob alertas de tempestade em diferentes intensidades nos próximos dias Crédito: Inmet/Reprodução

Os próximos dias devem ser de tempo instável no Espírito Santo, com chance de chuvas intensas, ventania e queda de granizo em algumas regiões capixabas. Já nesta terça-feira (2), o Estado recebeu dois novos alertas de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos de perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo) são válidos até as 10 horas de quarta-feira (3).

Recomendado para você

Avisos do Inmet informam sobre a possibilidade grande de chuvas volumosas, acompanhadas de ventos fortes e outros fenômenos; confira as regiões

ES recebe alertas de tempestade, ventania e queda de granizo

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê de 20 a 30 mm/h de chuva e ventos de 40 a 60 km/h

ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos válido até terça-feira (2)

Chuvas e ventos intensos atingiram a cidade na tarde de sexta-feira (28); prefeitura vai realizar vistoria de casas mais afetadas

Vendaval de 30 segundos destelha casas e causa queda de energia em Alegre

Alerta laranja

Em 51 cidades, pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por horas. Também há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Alerta amarelo

Apesar de apenas algumas regiões estarem sob o alerta de perigo (laranja), em todo o Estado, há risco de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e queda de granizo.

Instabilidade

Nos próximos dias, o tempo deve ficar instável em diversas regiões do Espírito Santo, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Ainda nesta terça (2), há risco de tempestades nas regiões Sul e Caparaó no fim da tarde e durante a noite.

A instabilidade deve aumentar entre quarta (3) e sexta-feira (5), com possibilidade de acumulados elevados de chuva, especialmente no Centro-Norte, com riscos de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e interrupções de energia. No Norte capixaba, a condição de tempo instável deve seguir até, pelo menos, a próxima segunda-feira (8).

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais