E aí, como vai ficar o tempo no fim de semana do Espírito Santo?

As temperaturas no Estado vão variar bastante, com mínimas podendo chegar a 15 °C no Sul e máximas atingindo 29°C na Região Norte. Na Grande Vitória, os termômetros vão de 22 °C a 26 °C.

A dica para quem prefere o frio é a Região Serrana: nas regiões mais altas, a temperatura pode atingir a casa dos 14 °C. A Grande Vitória, por sua vez, será melhor para quem preferir praias. As temperaturas vão variar de 23 °C a 26 °C, com sol entre poucas nuvens. O Norte do Estado terá as altas mais elevadas, podendo chegar aos 29 °C.