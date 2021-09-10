E aí, como vai ficar o tempo no fim de semana do Espírito Santo?

Para o nosso internauta que curte pegar um friozinho, o tempo no Espírito Santo durante este fim de semana pode ser interessante. Mas quem prefere uma praia e tempo mais aberto também vai ficar satisfeito. Isso porque a previsão para o Estado durante este sábado (11) e domingo (12) será de tempo instável, variando entre céu fechado, com chuvas e temperaturas baixas, e céu aberto, com sol e calor. Tudo bem que, tanta instabilidade, também pode deixar a pessoa irritada. Mas vamos lá.
No sábado (11), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o litoral capixaba - incluindo a Grande Vitória - terá chuvas no período da manhã e nuvens no restante do dia. Nas demais regiões, segundo o instituto, o tempo permanece fechado, mas sem chuva.
As temperaturas no Estado vão variar bastante, com mínimas podendo chegar a 15 °C no Sul e máximas atingindo 29°C na Região Norte. Na Grande Vitória, os termômetros vão de 22 °C a 26 °C.
Já o domingo (12) reserva tempo melhor, mas o frio em algumas regiões permanece, também conforme informou o Incaper. A previsão é de tempo aberto em todo o Estado, sem chuvas. O vento vai soprar forte no litoral, principalmente entre o Sul e a Grande Vitória. A Marinha emitiu um alerta para ventos de até 75 km/h em cidades do Espírito Santo.
A dica para quem prefere o frio é a Região Serrana: nas regiões mais altas, a temperatura pode atingir a casa dos 14 °C. A Grande Vitória, por sua vez, será melhor para quem preferir praias. As temperaturas vão variar de 23 °C a 26 °C, com sol entre poucas nuvens. O Norte do Estado terá as altas mais elevadas, podendo chegar aos 29 °C.