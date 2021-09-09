Marinha emite alerta para ventos de até 75 km/h no litoral do ES

Municípios litorâneos que ficam ao sul de Vitória devem registrar ventos de até 75 km/h até a manhã de sábado (11), segundo alerta emitido nesta quinta-feira (9) pela Marinha do Brasil. É a terceira notificação feita pelo órgão nesta semana chamando a atenção para ventos com intensidade acima do normal. A área citada abrangida pelo alerta compreende a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e o Espírito Santo. Cidades como Vila Velha, Guarapari, Anchieta e Marataízes devem ser afetadas.
Na terça (7) e quarta-feira (8) desta semana, a Marinha já havia divulgado alertas para ventos de até 61 km/h no Estado. A faixa litorânea é a mesma, mas houve alteração na velocidade máxima das rajadas.
Na manhã desta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para ventos que devem atingir municípios da Região Sul. O aviso, válido até as 23h59, abrange onze cidades, incluindo municípios não localizados no litoral, como Alfredo Chaves e Cachoeiro de Itapemirim.