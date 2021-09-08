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Até sábado (11)

Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h ao sul de Vitória

O aviso, que já está em vigência e é válido até a manhã do próximo sábado (11), pontua que ventos devem ser registrados entre o Norte de Arraial do Cabo (RJ) e o Sul da Capital

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 19:23

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 set 2021 às 19:23
Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h - Na Praia de Camburi, em Vitória, praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte e se divertiram na tarde deste domingo, (23)
Ventos podem chegar a 61 km/h ao sul de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Marinha emitiu um alerta para ventos de até 61 km/h em cidades litorâneas localizadas ao sul de Vitória. O aviso, que já está em vigência e é válido até a manhã do próximo sábado (11), pontua que os ventos devem ser registrados entre o Norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul da Capital do Espírito Santo. Na terça-feira (7), o órgão já havia emitido alerta parecido, mas valendo até a manhã desta sexta (10). 
O primeiro alerta chama a atenção para ondas de até 4 metros de altura entre São Paulo e  Rio de Janeiro, mas a agitação marítima não deverá ser registrada no Espírito Santo pelo menos até o dia 10, quando o alerta perde a validade.
Aos navegantes, a Marinha pede que consultem informações sobre as condições climáticas e do mar antes de navegarem.

PREVISÃO DO TEMPO

Até a manhã do próximo sábado, o Espírito Santo deve ter predomínio do sol. Apesar de algumas nuvens no céu previstas para esta quinta (9) e sexta-feira, não há previsão de chuva. A temperatura não deve ultrapassar os 29 °C na Grande Vitória nos dois dias.

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