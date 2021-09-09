Instituto alerta para ventos fortes em cidades do ES; veja lista

Ventos fortes devem atingir o litoral capixaba Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para ventos que devem atingir municípios da Região Sul do Espírito Santo. O aviso, classificado como “perigo potencial”, é válido até as 23h59 desta quinta-feira (9).

As cidades capixabas que constam no aviso emitido pelo Inmet são:

Alfredo Chaves

Anchieta

Cachoeiro de Itapemirim

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Marataízes

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Vargem Alta

AVISO DA MARINHA

Além do alerta emitido pelo Inmet, a Marinha do Brasil divulgou uma nota informando sobre ventos fortes que devem atingir municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo até a manhã do sábado (11). Neste, é informada a possibilidade de ventos de até 61 quilômetros por hora, desde a cidade de Arraial do Cabo até o sul de Vitória.

“A passagem de um sistema frontal no litoral sul do país poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Vitória, até a manhã do dia 11 de setembro”, diz o comunicado.

Your browser does not support the audio element. Instituto alerta para ventos fortes em cidades do ES

PREVISÃO DO TEMPO

A quinta-feira (9) deve ser de sol em todo o Espírito Santo. A previsão é do Incaper, que informou ainda que não deve chover. O órgão também confirmou que rajadas de vento podem atingir o litoral.