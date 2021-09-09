Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Instituto alerta para ventos fortes em cidades do ES; veja lista

O aviso de ventos costeiros do Inmet é classificado como “perigo potencial”. A Marinha também emitiu aviso para o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2021 às 07:11

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 07:11

Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h - Na Praia de Camburi, em Vitória, praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte e se divertiram na tarde deste domingo, (23)
Ventos fortes devem atingir o litoral capixaba Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para ventos que devem atingir municípios da Região Sul do Espírito Santo. O aviso, classificado como “perigo potencial”, é válido até as 23h59 desta quinta-feira (9).
As cidades capixabas que constam no aviso emitido pelo Inmet são:
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Guarapari
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Vargem Alta

AVISO DA MARINHA

Além do alerta emitido pelo Inmet, a Marinha do Brasil divulgou uma nota informando sobre ventos fortes que devem atingir municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo até a manhã do sábado (11). Neste, é informada a possibilidade de ventos de até 61 quilômetros por hora, desde a cidade de Arraial do Cabo até o sul de Vitória.
“A passagem de um sistema frontal no litoral sul do país poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Vitória, até a manhã do dia 11 de setembro”, diz o comunicado.
Instituto alerta para ventos fortes em cidades do ES

PREVISÃO DO TEMPO

A quinta-feira (9) deve ser de sol em todo o Espírito Santo. A previsão é do Incaper, que informou ainda que não deve chover. O órgão também confirmou que rajadas de vento podem atingir o litoral.
“Quinta-feira com predomínio de sol em todo o Espírito Santo. Não chove. A temperatura diurna aumenta um pouco mais. O vento se mantém acelerado por todo o litoral capixaba, podendo ter algumas rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória”, informou.

Veja Também

Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h ao sul de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Inmet Marinha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados