Domingo de sol e calor no Espírito Santo

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 18:38
- Atualizado há 6 anos
Para quem gosta de uma praia, a previsão do tempo aponta que o domingo (6) será de sol e calor. As temperaturas aumentam um pouco mais em todas as regiões capixabas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) são esperadas chuvas rápidas apenas nas áreas próximas da região Nordeste do Espírito Santo, pela manhã.
O vento vai continuar soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano do Estado.
Na Capital, o dia começa com a mínima de 20°C e a máxima pode chegar a 30°C. Na Região Sul, os termômetros devem registrar a maior máxima do dia. A mínima é de 17°C e máxima de 33°C.
Já na Região Serrana, nas áreas altas, o domingo começa com a temperatura mais baixa, registrando 13°C e chegando a 29°C ao longo do dia.
Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens, deixando o clima com a mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 16 °C e a máxima de 28 °C.
